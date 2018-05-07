24 Haziran AK Parti Gaziantep milletvekili adayları
Adalet ve Kalkınma Parti'sinde 24 Haziran'da yapılacak olan 27. dönem milletvekilliği için Gaziantep'te149 kişi aday adayı başvurusu yaptı.07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:41
AK Parti’de milletvekili aday adaylığı için, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek dışında, vekilliği devam eden mevcut vekillerin tamamı başvuru yaptı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile, milletvekilleri Şamil Tayyar, Ahmet Uzer ve Nejat Koçer aday adaylığı başvurusunu yaptılar. 3 dönem kuralına takılan Mehmet Erdoğan ve Canan Candemir Çelik’te aday adaylığı başvurusunda bulundu. Her iki isimle ilgili son kararı MKYK’nın vereceği öğrenilirken, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yaptığı açıklamada 3 dönem kuralının bu seçimde devam ettiğini açıkladı.
İşte 27. Dönem Milletvekilliği için Gaziantep'ten başvuran aday adaylarının ismi;
Abdulkadir Yüksel
Abdulkadir Güllüoğlu
Abdullah Durdu
Abdullah Tancan
Abdullah Devrim Sever
Abdullah Nejat Koçer
Adem Yücel
Adil Yıldırım
Ahmet Ünalan
Ahmet Batmaz
Ahmet Çelik
Ahmet Çiftçi
Ahmet Karaşahin
Ahmet Sünbül
Ahu Bindal
Ali Şahin
Ali Karakeçili
Ali Mustafa Çavuş
Arif Özsağır
Asiye Özışık
Aysun Şengül
Ayşe Sevin
Ayşen Ahi
Bekir Şen
Bekir Öztekin
Bestami Cevher
Bilal Özmaya
Buğra Yıldırım
Burak Gezici
Bülent Tanrıöver
Canan Candemir Çelik
Cemil Ateş
Cevdet Mengüç
Ceyda Zorkirişci
Bülbül Cuma
Reyhan Derya Bakbak
Elif Korkmaz
Emine Yağmur
Faik Akyılmaz
Fikret Murat
Tural Güher Zorkirişci
Yağcı Gülüzar
Keçel Halil
Uğur Hasan Yıldırım
Hasan Özaygut
Hasan Şahin Karacaoğlu
Hasip Şahin
Hatice Lerzan Uyanık
Hatice Merve Tatar
Haydar Kenan
Öztürk Hayri
Aytaç Hayri
Turan Hülya Özkoyuncu
Hüseyin Özdemirli
Hüseyin Orhan
İbrahim Ağırman
İbrahim Halil Yayla
İbrahim Halil Yılmaz
İrfan Çelikaslan
Kemal Ürkmez
Kerem Balyemez
Kübra Sökücü
Kürşat Göksel Altın
Leyla Akın
Mahmut Burak Kızılelma
Mehmet Erdoğan
Mehmet Sarı
Mehmet Mazıcıoğlu
Mehmet Özdal
Mehmet Korkmaz
Mehmet Çınar
Mehmet Budak
Mehmet Aksoy
Mehmet Çoban
Mehmet Özdemir
Mehmet Uludağ
Mehmet Bozkurt
Mehmet Erdoğan
Mehmet Karayılan
Mehmet Emin Aslan
Mehmet Fatih Çetinkaya
Mehmet Fatih Aslan
Mehmet Hayri Kamalı
Mehmet Menderes Karaduman
Mehmet Nuri Turan
Mehmet Sait Kirazoğlu
Mehmet Salih Kızıl
Mehmet Uğur Can
Mehmet Yavuz Coşkun
Mehmet Yusuf Aslan
Meltem Tabur
Memduh Soysal
Memet Şahin
Memik Terlemez
Muhammed Taşdemir
Muhammed Hakan Tanrıöver
Muhammed Melaz Aktoğ
Muhammed Vahit Abuşoğlu
Muhittin Bay
Murat Çetin
Mustafa Yurdakul
Mustafa Işık
Mustafa Karataşlıoğlu
Mustafa Bozgeyik
Mustafa Emmioğlu
Mürşit Cevahir
Müslüm Yüksel
Nevzat Şahan Oray
Yağmur Elitaş
Orhan Toplar
Ökkeş Sönmez
Ömer Güzeldal
Ömer Nasuhi
Güleç Özlem Müftüoğlu
Özlem Olgunus
Resul Kaya
Rima Güney
Sabri Ayyıldız
Selahattin Aslantaş
Selami Yetkinşekerci
Selim Yavuz
Semih Simitçi
Serkan Özkara
Serpil Kavrak
Şamil Tayyar
Şerif İslam
Şiho Çelik
Talip Esen
Tamer Şentürk
Tuğba İsabeşe Cantürk
Uğur Kıyak
Ümit Döver
Ünsal Ören
Veli Kıyak
Yahya Kemal Sayar
Yahya Serkan Emre
Yasin Ataş
Yaşar Sağlam
Yaşar Yapar
Yaşar Kalkan
Yaşar Atılgan
Yavuz Yıldız
Yeliz Açgar
Zekeriya Aslan
Zeynep Öztürk
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