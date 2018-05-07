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24 Haziran AK Parti Gaziantep milletvekili adayları

Adalet ve Kalkınma Parti'sinde 24 Haziran'da yapılacak olan 27. dönem milletvekilliği için Gaziantep'te149 kişi aday adayı başvurusu yaptı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:41
24 Haziran AK Parti Gaziantep milletvekili adayları

AK Parti’de milletvekili aday adaylığı için, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek dışında, vekilliği devam eden mevcut vekillerin tamamı başvuru yaptı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile, milletvekilleri Şamil Tayyar, Ahmet Uzer ve Nejat Koçer aday adaylığı başvurusunu yaptılar. 3 dönem kuralına takılan Mehmet Erdoğan ve Canan Candemir Çelik’te aday adaylığı başvurusunda bulundu. Her iki isimle ilgili son kararı MKYK’nın vereceği öğrenilirken, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yaptığı açıklamada 3 dönem kuralının bu seçimde devam ettiğini açıkladı.

 

İşte 27. Dönem Milletvekilliği için Gaziantep'ten  başvuran aday adaylarının ismi;

Abdulkadir  Yüksel

Abdulkadir  Güllüoğlu

Abdullah  Durdu

Abdullah  Tancan

Abdullah Devrim Sever

Abdullah Nejat  Koçer

Adem   Yücel

Adil  Yıldırım

Ahmet Ünalan

Ahmet Uzer

Ahmet Batmaz

Ahmet Çelik

Ahmet Çiftçi

Ahmet Karaşahin

Ahmet Sünbül

Ahu  Bindal

Ali  Şahin

Ali  Karakeçili

Ali Mustafa  Çavuş

Arif  Özsağır

Asiye  Özışık

Aysun  Şengül

Ayşe  Sevin

Ayşen  Ahi

Bekir  Şen

Bekir  Öztekin

Bestami  Cevher

Bilal  Özmaya

Buğra Yıldırım

Burak  Gezici

Bülent Tanrıöver

Canan Candemir Çelik

Cemil Ateş

Cevdet  Mengüç

Ceyda  Zorkirişci

Bülbül Cuma  

Reyhan Derya Bakbak

Elif Korkmaz

Emine  Yağmur

Faik Akyılmaz

Fikret Murat 

Tural Güher  Zorkirişci

Yağcı Gülüzar 

Keçel Halil   

Uğur Hasan Yıldırım

Hasan Özaygut

Hasan Yılmaz

Hasan Şahin   Karacaoğlu

Hasip  Şahin

Hatice Lerzan  Uyanık

Hatice Merve Tatar

Haydar Kenan 

Öztürk Hayri  

Aytaç Hayri  

Turan Hülya  Özkoyuncu

Hüseyin  Özdemirli

Hüseyin  Orhan

İbrahim Ağırman

İbrahim Halil Yayla

İbrahim Halil Yılmaz

İrfan   Çelikaslan

Kemal  Ürkmez

Kerem  Balyemez

Kübra  Sökücü

Kürşat Göksel Altın

Leyla  Akın

Mahmut Burak  Kızılelma

Mehmet Erdoğan

Mehmet  Sarı

Mehmet  Mazıcıoğlu

Mehmet Özdal

Mehmet  Korkmaz

Mehmet  Çınar

Mehmet  Budak

Mehmet  Aksoy

Mehmet  Çoban

Mehmet  Özdemir

Mehmet  Uludağ

Mehmet  Bozkurt

Mehmet  Erdoğan

Mehmet  Karayılan

Mehmet Emin Aslan

Mehmet Fatih  Çetinkaya

Mehmet Fatih Aslan

Mehmet Hayri  Kamalı

Mehmet Menderes  Karaduman

Mehmet Nuri Turan

Mehmet Sait  Kirazoğlu

Mehmet Salih Kızıl

Mehmet Uğur Can

Mehmet Yavuz  Coşkun

Mehmet Yusuf  Aslan

Meltem  Tabur

Memduh Soysal

Memet Şahin

Memik Terlemez

Muhammed  Taşdemir

Muhammed Hakan Tanrıöver

Muhammed Melaz  Aktoğ

Muhammed Vahit  Abuşoğlu

Muhittin Bay

Murat Çetin

Mustafa  Yurdakul

Mustafa Işık

Mustafa  Karataşlıoğlu

Mustafa  Bozgeyik

Mustafa  Emmioğlu

Mürşit  Cevahir

Müslüm Yüksel

Müslüm Doğan

Nevzat Şahan Oray

Yağmur Elitaş

Orhan   Toplar

Ökkeş  Sönmez

Ömer   Güzeldal

Ömer Nasuhi 

Güleç Özlem Müftüoğlu

Özlem  Olgunus

Resul  Kaya

Rima  Güney

Sabri   Ayyıldız

Selahattin  Aslantaş

Selami Yetkinşekerci

Selim    Yavuz

Semih   Simitçi

Serkan  Özkara

Serpil Kavrak

Şamil Tayyar

Şerif İslam

Şiho Çelik

Talip Esen

Tamer Şentürk

Tuğba İsabeşe Cantürk

Uğur Kıyak

Ümit Döver

Ünsal Ören

Veli Kıyak

Yahya Kemal Sayar

Yahya Serkan  Emre

Yasin Ataş

Yaşar  Sağlam

Yaşar  Yapar

Yaşar  Kalkan

Yaşar  Atılgan

Yavuz  Yıldız

Yeliz  Açgar

Zekeriya  Aslan

Zeynep Öztürk

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:41
  1. Gaziantep
  2. 27. dönem ak parti gaziantep milletvekili aday adayı
  3. 24 haziran 2018 ak parti gaziantep milletvekili aday listesi
  4. 2018 gaziantep milletvekili

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