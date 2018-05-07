24 Haziran AK Parti Gaziantep milletvekili adayları

AK Parti’de milletvekili aday adaylığı için, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek dışında, vekilliği devam eden mevcut vekillerin tamamı başvuru yaptı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile, milletvekilleri Şamil Tayyar, Ahmet Uzer ve Nejat Koçer aday adaylığı başvurusunu yaptılar. 3 dönem kuralına takılan Mehmet Erdoğan ve Canan Candemir Çelik’te aday adaylığı başvurusunda bulundu. Her iki isimle ilgili son kararı MKYK’nın vereceği öğrenilirken, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yaptığı açıklamada 3 dönem kuralının bu seçimde devam ettiğini açıkladı.

İşte 27. Dönem Milletvekilliği için Gaziantep'ten başvuran aday adaylarının ismi;

Abdulkadir Yüksel

Abdulkadir Güllüoğlu

Abdullah Durdu

Abdullah Tancan

Abdullah Devrim Sever

Abdullah Nejat Koçer

Adem Yücel

Adil Yıldırım

Ahmet Ünalan

Ahmet Uzer

Ahmet Batmaz

Ahmet Çelik

Ahmet Çiftçi

Ahmet Karaşahin

Ahmet Sünbül

Ahu Bindal

Ali Şahin

Ali Karakeçili

Ali Mustafa Çavuş

Arif Özsağır

Asiye Özışık

Aysun Şengül

Ayşe Sevin

Ayşen Ahi

Bekir Şen

Bekir Öztekin

Bestami Cevher

Bilal Özmaya

Buğra Yıldırım

Burak Gezici

Bülent Tanrıöver

Canan Candemir Çelik

Cemil Ateş

Cevdet Mengüç

Ceyda Zorkirişci

Bülbül Cuma

Reyhan Derya Bakbak

Elif Korkmaz

Emine Yağmur

Faik Akyılmaz

Fikret Murat

Tural Güher Zorkirişci

Yağcı Gülüzar

Keçel Halil

Uğur Hasan Yıldırım

Hasan Özaygut

Hasan Yılmaz

Hasan Şahin Karacaoğlu

Hasip Şahin

Hatice Lerzan Uyanık

Hatice Merve Tatar

Haydar Kenan

Öztürk Hayri

Aytaç Hayri

Turan Hülya Özkoyuncu

Hüseyin Özdemirli

Hüseyin Orhan

İbrahim Ağırman

İbrahim Halil Yayla

İbrahim Halil Yılmaz

İrfan Çelikaslan

Kemal Ürkmez

Kerem Balyemez

Kübra Sökücü

Kürşat Göksel Altın

Leyla Akın

Mahmut Burak Kızılelma

Mehmet Erdoğan

Mehmet Sarı

Mehmet Mazıcıoğlu

Mehmet Özdal

Mehmet Korkmaz

Mehmet Çınar

Mehmet Budak

Mehmet Aksoy

Mehmet Çoban

Mehmet Özdemir

Mehmet Uludağ

Mehmet Bozkurt

Mehmet Erdoğan

Mehmet Karayılan

Mehmet Emin Aslan

Mehmet Fatih Çetinkaya

Mehmet Fatih Aslan

Mehmet Hayri Kamalı

Mehmet Menderes Karaduman

Mehmet Nuri Turan

Mehmet Sait Kirazoğlu

Mehmet Salih Kızıl

Mehmet Uğur Can

Mehmet Yavuz Coşkun

Mehmet Yusuf Aslan

Meltem Tabur

Memduh Soysal

Memet Şahin

Memik Terlemez

Muhammed Taşdemir

Muhammed Hakan Tanrıöver

Muhammed Melaz Aktoğ

Muhammed Vahit Abuşoğlu

Muhittin Bay

Murat Çetin

Mustafa Yurdakul

Mustafa Işık

Mustafa Karataşlıoğlu

Mustafa Bozgeyik

Mustafa Emmioğlu

Mürşit Cevahir

Müslüm Yüksel

Müslüm Doğan

Nevzat Şahan Oray

Yağmur Elitaş

Orhan Toplar

Ökkeş Sönmez

Ömer Güzeldal

Ömer Nasuhi

Güleç Özlem Müftüoğlu

Özlem Olgunus

Resul Kaya

Rima Güney

Sabri Ayyıldız

Selahattin Aslantaş

Selami Yetkinşekerci

Selim Yavuz

Semih Simitçi

Serkan Özkara

Serpil Kavrak

Şamil Tayyar

Şerif İslam

Şiho Çelik

Talip Esen

Tamer Şentürk

Tuğba İsabeşe Cantürk

Uğur Kıyak

Ümit Döver

Ünsal Ören

Veli Kıyak

Yahya Kemal Sayar

Yahya Serkan Emre

Yasin Ataş

Yaşar Sağlam

Yaşar Yapar

Yaşar Kalkan

Yaşar Atılgan

Yavuz Yıldız

Yeliz Açgar

Zekeriya Aslan

Zeynep Öztürk

