'233 milyar nerede?'

Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer bugünkü köşe yazısında israf makinesine dönüşen CHP'li belediyelerin 233 milyarı iç edişine değindi Özer, 'Kılıçdaroğlu"ülkeyi nasıl yöneteceğimizi görmek istiyorsanız, yönettiğimiz şehirlere bakın" demişti. Bakalım öyleyse.' diyerek israf şebekesi belediyelerin aymazlıklarını tek tek ortaya döktü. Özer yazısında '2019'de İBB'nin 28 milyar lira olan borcu bugün 105 milyara çıktı. Borcu da, hükümetten aldığı para da artıyor. Fakat ortada somut bir yatırım yok.' ifadelerine de yer verdi. İşte o yazı:

CHP'nin yerel yönetimlerdeki 1000. günü geride kaldı. 11'i büyükşehir olmak üzere Türkiye'de toplam 21 ilin yönetimi CHP'de. Partinin İstanbul, Ankara, Adana, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlerde sergilediği performans, iktidarda nasıl bir yönetim anlayışı sergileyeceğinin de göstergesi. Kılıçdaroğlu, "ülkeyi nasıl yöneteceğimizi görmek istiyorsanız, yönettiğimiz şehirlere bakın" demişti. Bakalım öyleyse.

Ülkemizdeki her 5 kişiden 1'inin yaşadığı, doğal olarak da en büyük bütçeye sahip İstanbul, CHP açısından bir vitrin olarak görülüyor. İnsanımıza hizmet etmek ve partiye düzgün bir imaj kazandırmak için bu geçen 3 yıl büyük bir fırsattı. Fakat İmamoğlu bu fırsatı hoyratça harcadı. Başarısızlığının faturasını hükümetin kendisine çıkardığını "iddia ettiği engellere" bağlayan İmamoğlu muhtemelen CHP için de büyük bir hayal kırıklığı.

İmamoğlu'nun 3 yıllık karnesini somut rakamlarla ortaya koyan İBB Meclisi Ak Parti Grup Başkanı ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu çarpıcı bir rakam açıkladı. 3 yılda İBB 233 milyar lira harcama yapmış. Şehirde gözle görülür bir projeye rastlanılmadığına göre bu para nereye harcandı? Yoksa Bay Başkan'ın adaylık tanıtımları ve ittifak ortaklarının bitmek tükenmek bilmeyen taleplerine mi?

Göksu'nun açıklamalarından 2021 yılında hükümetten gelmesi gereken 20 milyar TL bütçenin dahi fazlasıyla aşılarak İBB'ye 25 milyar 616 milyon TL ödendiğini öğreniyoruz. CHP'nin iş başına gelmesinden sonra 2020 Haziran ayında hükümetten gönderilen para 1 milyar 850 milyon iken, bu rakam bu yıl haziran ayında yüzde 600 artışla 7 milyar 161 milyon TL'ye ulaşmış. Böylece İmamoğlu'nun "engellendiği" iddiası da kocaman yalana dönüşüyor.

Meclis'te engellendiği iddiasını da rakamlar yalanlıyor. Bugüne kadar İmamoğlu'nun İBB Meclisi'ne getirdiği 50 borçlanma talebinin sadece 1'ine Ak Parti itiraz etmiş. 49'una onay vermiş.

2019'de İBB'nin 28 milyar lira olan borcu bugün 105 milyara çıktı. Borcu da, hükümetten aldığı para da artıyor. Fakat ortada somut bir yatırım yok.

İstanbul'un sorunlarının başında şüphesiz olası depreme karşı alınacak tedbirler geliyor. Bu yüzden yapıların yenilenmesi, kentin ciddi bir dönüşüm geçirmesi gerekiyor. Fakat İmamoğlu'nun bu konuyu da önemsemediği açık. Şöyle ki, 2018'de bütçenin yüzde 5'i kentsel dönüşüme aktarılırken 2021'de bu oran yüzde 0,8'e düşürülmüş.

Oysaki İmamoğlu'nun seçimler öncesindeki vaatlerinde bu kısım önemli bir bölümü kapsıyordu. Depremle mücadele için yılda 20 bin olmak üzere toplamda 100 bin konut sözü vermişti.

Trafik de İstanbul'un önemli bir sorunu. CHP'nin vaatlerinden birisi dünyanın 6. en yoğun trafiğinin olduğu şehirdeki bu çileye son vermekti. Fakat 3 yılın sonunda İstanbul, Bombay ve Yeni Delhi'yi de geçerek 1. sıraya oturdu. Otopark sorununu İmamoğlu 100 bin araçlık otopark yaparak çözeceğini vaat etmişti. Şehirde 116 bini İspark'a ait olmak üzere toplamda 844 bin araç kapasiteli otopark bulunuyor. Oysa Ak Parti döneminde temeli atılan 12 bin araçlık 29 otopark inşaatının halen sürmesi dışında kendi döneminde ihale edilen tek bir otopark inşaatı var. Burası ise sadece 546 adet araç alacak.

İmamoğlu'nun başarılı olduğu alanlar da yok değil. Mesela 2021'de hedeflenen 2500 reklam ve ilan sayısı 4.268 olarak gerçekleşmiş. Kentsel dönüşüme 492 milyon ayrılırken, reklam ve tanıtım için ayrılan para 849 milyon TL.

Yönetime gelir gelmez, belediyenin hizmet için kullandığı araçları israf diyerek sergileyen İmamoğlu'nun en son bir restorana giderken peş peşe sıralanan makam araçları çok konuşuldu. Öyle görünüyor ki, CHP'li başkan için musakka imajı da, 3 yılın sonunda anlamsız hale geldi.

Fakat ben en çok, aracından inerken "kapısını açan adamın kapısını açan adamda" takıldım kaldım. 15 bin emekçiyi işten kovup, 50 bin kişiyi neden işe aldığını anlamak isteyenler için "kapı açıcılar" ilginç bir cevap oldu. Yine de soralım: 233 milyarı nereye harcadın?