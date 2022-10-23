  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ukrayna duyurdu: Rusya oradan çekildi

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan "İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?" sorusuna net yanıt

Ortalığı karıştırmak için harekete geçtiler! Valilikten flaş karar

Bakan Çavuşoğlu: Biz olmasaydık Libya...

Adalet Bakanı Bozdağ: Hedefine ulaşan Türkiye gemisi Allah'ın izniyle yine hedefine ulaşacak

Çarkçıbaşı Kılıçdaroğlu’ndan, 7’li ittifakı bozacak çark! Ne referandumu?

Ukrayna savaş son durum: Rusya'dan Herson halkına bölgeyi terk edin çağrısı! Durum tehlikeli

Fincancı'ya sert tepki: Artık teröristlere ve terör destekçilerine tahammüllümüz kalmadı! TTB derhal kapatılsın!

“Evlerinize ateş yağsın” ı sürdürüyorlar: “Başınıza taş yağacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz lobileri çökmeye başladı
İSLAM 23.10.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

23.10.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-10-23 06:54:00 -
23.10.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذٖينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِؕ 

مَتَاعٌ قَلٖيلٌ ثُمَّ مَأْوٰيهُمْ جَهَنَّمُؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ 

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla 

"İnkâr edenlerin (gönüllerince) diyar diyar dolaşmaları sakın seni yanıltmasın"

"Kısa süren bir faydalanma... Sonra sığınakları cehennem. Ne kötü bir mesken!"

 (Âl-i İmrân Suresi - 196-197)               (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:

Her ne kadar söze Hz. Peygamber’e hitap eden bir ifade ile başlanmışsa da asıl muhatap ümmetidir. Râzî’nin kaydettiğine göre bazı müminler ticaretle uğraşan Mekke müşriklerinin nimetler içerisinde yaşadıklarını görünce, “Allah’ın düşmanları refah içinde yaşıyorlar, biz ise açlıktan ve takatsizlikten ölüyoruz” demişler, bunun üzerine bu âyetler inmiştir.

Bunların zengin yahudilere imrenenler hakkında indiği de söylenmiştir (IX, 152). 196. Âyet, Hz. Peygamber’in şahsında müminleri teselli etmekte ve kâfirlerin yeryüzünde nimetler içerisinde dolaşmalarına aldanmamalarını tavsiye etmektedir. Çünkü onlara verilen nimetler ne kadar çok olursa olsun geçici olup yok olmaya mahkûmdur; bu sebeple Allah katında hiçbir değeri yoktur.

Nitekim 197. âyette kâfirlere verilen nimetlerin az bir dünya metaı olduğu ifade edilmiş, daha sonra da varacakları yerin cehennem olduğu bildirilerek dünya metaının kâfirler için cehennem azabına sebep olduğuna işaret edilmiştir. 178. âyette de “Onlara verdiğimiz fırsat ancak günahlarını arttırmaya yarıyor” buyurulmuştur. Oysa 198. âyette ifade buyurulduğu gibi rablerine karşı içtenlikle kulluk eden müminlere âhirette sürekli olarak içinde yaşayacakları cennet nimetleri verilecektir. Şüphesiz ki bu lutuf dünyada kâfirlere geçici olarak verilen nimetlerden çok daha iyidir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 744


ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

 إنَّهُمَا يُعَذَّبان ، وَمَا يُعَذَّبَانِ في كَبيرٍ ، بَلى إنَّهُ كَبيرٌ : أمَّا أحَدُهمَا ، فَكَانَ يمشِي بالنَّمِيمَةِ، وأمَّا الآخرُ فَكَانَ لا يسْتَتِرُ مِنْ بولِه 

"Bu ikisi, kendilerince büyük olmayan birer günahtan dolayı  azâb  görüyorlar. Evet, aslında (günahları) büyüktür.  Biri koğuculuk yapardı. Diğeri ise, idrarından sakınmaz, iyice temizlenmezdi."

(Buhârî, Vudû 55, 56, Cenâiz 82, Edeb 49. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Tahâret)

 

GÜNÜN SÖZÜ:

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23