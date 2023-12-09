  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi! Bu gelişme maalesef herkesin canını sıkacak

Erdoğan'dan çok sert tepki: Ey ABD! Bunun hesabını nasıl vereceksin?

Hani siz sorgulayan aydın kesimdiniz Uğur Dündar? İzmir’de hizmet yok ama oy veriyoruz

Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal tercihini yaptı! İşte dev derbinin 11'leri...

Günde 5 saatimizi ayırıyoruz! İnternete böyle bağlanıyoruz

İslam Memiş yeni asgari ücreti canlı yayında açıkladı! Bu rakam milyonları sevince boğacak

2024'te vergi artışı olacak mı? Mehmet Şimşek'ten çok net cevap

Son seçim anketinin sonucu tüm Türkiye'ye ilan edildi! AK Parti'nin oyu 3,5 puan değişti

CHP kaçkını Bay Muharrem neye hizmet ediyor? Akşener’e gidip diyecekmiş ki…

Altın fiyatlarında rüzgar ne yöne esecek? Küçük yatırımcı altın için fırsat kolluyor
Yaşam 23 yolcunun içinde bulunduğu otobüs alev alev yandı!
Yaşam

23 yolcunun içinde bulunduğu otobüs alev alev yandı!

Yeniakit Publisher
2023-12-09 17:12:00 - 2023-12-09 17:49:41

Çanakkale’de içinde 23 yolcusu bulunan Metro Turizme ait yolcu otobüsü motor kısmından alev alması sonucu alev alev yandı. Otobüs kullanılmaz hale gelirken, yaralı yada can kaybı yaşanmadı.

Olay, sabah saat 06.50 sıralarında Çanakkale-Lapseki yolu üzerinde meydana geldi.

Bursa-Çanakkale seferi yapan Göksel Borçlu idaresindeki 34 ZZ 5483 plakalı içerisinde 23 yolcusu bulunan yolcu otobüs nedeni henüz belli olmayan bir şekilde motor kısmından alev alması sonucu alev alev yandı. 

Olay yerine ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. 

Yangın sonrası yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi. 

Yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 
 
 
 
 
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23