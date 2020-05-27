  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

23 yaşındaki futbolcu evinde ölü bulundu!

İngiltere 2.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 14:02:45 -
23 yaşındaki futbolcu evinde ölü bulundu!

İngiltere 2. Lig’de Morecambe forması giyen genç futbolcu Christian Mbulu, evinde ölü bulundu.


İngiltere 2. Lig ekiplerinden Morecambe kulübünde forma giyen 23 yaşındaki futbolcu Christian Mbulu, hayatını kaybetti. Genç futbolcunun ölüm nedeni hakkında bir açıklama yapılmazken, İngiliz basınında çıkan haberler üzerine, polisin ihbar sonrası Mbulu’un evine gittiği ve cansız bedenini buldukları belirtildi.


Mbulu’nu kulübü, ani ölüm sonrası resmi internet sitesinden şu paylaşımı yaptı:


"Morecambe kulübü olarak Mbulu’nun ölümünü öğrendik ve çok üzüldük. Bu üzücü ve zor zamanda Mbulu’nun ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileriz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı