  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Simpsonlar bu kez fena endişelendirdi! 2024 tahminlerini güncellediler

Kaan'ın rakibini bölgedeki sınır hattına gönderdiler! S-400'ler her an aktif edilebilir

Husiler ABD'yi hedef aldı! "İHA'larla vurduk"

DEM'liler Sıddık Akış hakkındaki yargı kararına da meydan okudu!

Almanya'dan Türkiye'ye verilmeyen Eurofighter uçaklarıyla ilgili olay karar! İşte şimdi ortalık karışacak diyebiliriz

AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'e Gazze tepkisi!

Brent petrol fiyatlarında düşüş, indirim akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıdı: İşte güncel fiyatlar!

Akaryakıt fiyatlarına dev indirim geliyor! Kaçıran çok ama çok üzülür

Merhum Mısıroğlu 1995 yılında Fetullah Gülen için bakın ne demiş!

Türkiye'yi sarsan iflas! Dev şirket battı, olan maalesef bizim şirketlere oldu
Yerel 23 yaşındaki eniştesini öldürdü!
Yerel

23 yaşındaki eniştesini öldürdü!

Yeniakit Publisher
2024-06-06 10:07:00 -
23 yaşındaki eniştesini öldürdü!

23 yaşındaki eniştesini kız kardeşine kötü davranıyor diye öldürdü.

Adana'da bir kişi kız kardeşine kötü davrandığını öne sürdüğü eniştesini tartışma sonucu tabanca ile vurdu. Yaralanan kişi hastanede hayatını kaybederken olayın şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 28 Nisan günü Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı-Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir çocuk babası Samet Gençdal (23), kayınbiraderi Ali Yeşilbudak (37) ile evde buluştu. Bir süre sonra ikili tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ali Yeşilbudak, eniştesi Samet Gençdal'ı tabanca ile bacağından vurarak kaçtı.

2 gün yaşam savaşına dayanabildi

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri bacağından vurulan Samet Gençdal'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Burada 2 gün yaşam savaşı veren Gençdal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katil ifadesinde 'amacım öldürmek değildi' dedi”

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ali Yeşilbudak'ı yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet polisleri yaptıkları çalışmalar neticesinde Sarıçam ilçesinde bir apartman dairesinde şüphelinin saklandığını tespit etti. Yapılan operasyonla Ali Yeşilbudak yakalandı. Yeşilbudak emniyetteki ifadesinde, 1Kız kardeşime kötü davranıyordu. Konuşmak için buluştuk. Amacım öldürmek değildi1 dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Yeşilbudak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de kan donduran cinayet! Anne-babasına pusu kurdu
Denizli'de kan donduran cinayet! Anne-babasına pusu kurdu

Gündem

Denizli'de kan donduran cinayet! Anne-babasına pusu kurdu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kurye Ata Emre Akman cinayetinde önemli gelişme
Kurye Ata Emre Akman cinayetinde önemli gelişme

Gündem

Kurye Ata Emre Akman cinayetinde önemli gelişme

İzmir’de korkunç cinayet! Anne ve babasını katletti
İzmir’de korkunç cinayet! Anne ve babasını katletti

Yerel

İzmir’de korkunç cinayet! Anne ve babasını katletti

Komşusunu öldüren cinayet zanlısı kadın adliyeye çıkartıldı
Komşusunu öldüren cinayet zanlısı kadın adliyeye çıkartıldı

Gündem

Komşusunu öldüren cinayet zanlısı kadın adliyeye çıkartıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23