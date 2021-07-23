23 Temmuz çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları
Yatırım yapmak isteyen vatandaşların, en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan altın, her geçen gün düşmeye devam ediyor. Altın alacakları sevindiren fiyatların son durumu merak ediliyor. Peki, 23 Temmuz çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları…
Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle şaşırtan yükselişlere imza atan altında, hafif çaplı düşüşler meydana gelmeye başladı. Altın alımı yapmak isteyen veya elindeki altını satmak isteyen vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını takip etmekte. İşte merak edilen haberin devamı…
Gram altın fiyatı
Alış 494,41 TL, Satış 494,48 TL
Çeyrek altın fiyatı
Alış 796,25 TL, Satış 814,42 TL
Yarım altın fiyatı
Alış 1.587,52 TL, Satış 1.628,85 TL
Tam altın fiyatı
Alış 3.284,52 TL, Satış 3.367,28 TL