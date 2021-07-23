23 Temmuz çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları

Yatırım yapmak isteyen vatandaşların, en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan altın, her geçen gün düşmeye devam ediyor. Altın alacakları sevindiren fiyatların son durumu merak ediliyor. Peki, 23 Temmuz çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları…