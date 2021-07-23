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Ekonomi 23 Temmuz çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları
Ekonomi

23 Temmuz çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları

Yatırım yapmak isteyen vatandaşların, en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan altın, her geçen gün düşmeye devam ediyor. Altın alacakları sevindiren fiyatların son durumu merak ediliyor. Peki, 23 Temmuz çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları…

Yeniakit Publisher
2021-07-23 15:04:00 -
23 Temmuz çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle şaşırtan yükselişlere imza atan altında, hafif çaplı düşüşler meydana gelmeye başladı. Altın alımı yapmak isteyen veya elindeki altını satmak isteyen vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını takip etmekte. İşte merak edilen haberin devamı…

Gram altın fiyatı

Alış 494,41 TL, Satış 494,48 TL

Çeyrek altın fiyatı

Alış 796,25 TL, Satış 814,42 TL

Yarım altın fiyatı

Alış 1.587,52 TL, Satış  1.628,85 TL

Tam altın fiyatı

Alış 3.284,52 TL, Satış 3.367,28 TL

 

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