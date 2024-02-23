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İSLAM 23 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

23 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2024-02-23 07:01:00 - 2024-02-23 07:06:42
23 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (23 Şubat 2024) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

اَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فٖي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍؕ وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَؕ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِؕ فَمَا لِ‌هٰٓؤُ۬لَٓاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدٖيثاً

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

Nerede olursanız olun ölüm sizi yakalar; sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile!
Kendilerine bir iyilik dokunsa “Bu Allah’tan” derler; başlarına bir kötülük gelince de “Bu senden” derler. “Hepsi Allah’tandır” de.
Ne oldu bu topluluğa ki bir türlü söyleneni anlayamıyorlar!

(Nisâ Suresi, 78)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)

TEFSİRİ:

Ecelsiz ölüm olmaz. Ecel gelince de kişinin savaşta veya barışta olması sonucu değiştirmez. Sağlam kalelere girip saklansa, hatta göklere çıkıp yıldızlarda otursa bile ölüm gelip onu bulacaktır.

Daha ziyade yahudiler işleri iyi gittiğinde, sağlık, kazanç ve ürünleri iyi olduğunda –kendilerini Allah’ın seçkin kulları olarak gördükleri için– “bu Allah’tan” diyorlar, işler ters giderse bunu da –hâşâ– Hz. Peygamber’in uğursuzluğuna bağlıyor, onun yüzünden böyle olduğunu ileri sürüyorlardı. Bu vesileyle onlara ve bütün insanlığa iyilik-kötülük, hayır-şer meselesi hakkında işin doğrusu bir kere daha anlatılmaktadır. Buna göre insanların başına ne gelirse gelsin, çevrelerinde iyi veya kötü ne olursa olsun bunların tamamı, hayrı-şerri, iyisi-kötüsü Allah’tandır; O takdir etmiş, murat eylemiş ve yaratmıştır, ancak olup biten şeylerde insanların katkısı, iyilik ile kötülük, hayırla şer bakımından –yine Allah böyle istediği için– farklı olmaktadır. Eğer iradelerine bırakılmış konularda iyi bir şeyle karşılaşır, bir nimete nâil olur, bir başarı elde ederlerse Allah’ın verdiği aklı, bilgiyi, iradeyi ve gücü doğru ve yerinde kullanmış oldukları anlaşılır. Allah böyle istediği, buna razı olduğu, verdiği kabiliyetleri bu sonucu elde etmek üzere kullansınlar diye verdiği için hayır, iyilik, başarı Allah’tandır. Yine insanların irade ve tercihlerine bırakılan konularda, alanlarda, işlerde insanlar akıl, bilgi, irade ve güçlerini –ki bunların hepsini veren Allah’tır– yerinde ve doğru kullanmazlar, bu yüzden O’nun razı olmadığı, kendilerinin de hoşlarına gitmeyen sonuçlar elde ederlerse bu sonuçlar (şer, kötülük) kendilerindendir; bunlara kendileri sebep olmuşlardır. İmkân verdi diye kötülük Allah’a yüklenemez, “O’ndandır” denemez, zira buna rızâsının bulunmadığını bildirmiştir (bu konuda ayrıca bk. Şûrâ 42/30).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 98-99

 
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ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)  

“Yedi şey gelip çatmadan iyi işler yapmaya bakın:
  Yoksa siz insana görevlerini unutturan fakirlikten,
  azdıran zenginlikten,
  halsiz bırakan hastalıktan,
  bunaklaştıran ihtiyarlıktan,
  ansızın yakalayan ölümden,
  gelmesi beklenen şeylerin en fenası deccâlden,
  belâsı daha büyük ve daha acı olan kıyametten başka bir şey mi gözlüyorsunuz?”

Kaynak: Tirmizî, Zühd 3


                                  (Deccal resmi temsilidir.)

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