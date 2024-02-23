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Tarih 23 Şubat 1979: Metin Yüksel'in vefatı (Şehid)
Tarih

23 Şubat 1979: Metin Yüksel'in vefatı (Şehid)

Yeniakit Publisher
2024-02-23 06:45:00 -
23 Şubat 1979: Metin Yüksel'in vefatı (Şehid)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Şehid Metin Yüksel'i hayırla yâd ediyoruz.

Metin Yüksel, 17 Temmuz 1958 tarihinde Bitlis’te dünyaya geldi. İslam Âlimi Sadreddin Yüksel’in evladıdır. Henüz 9 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşti. Hayatının bundan sonraki kısmında İstanbul’un Fatih ilçesinde yaşayan Yüksel, öğrencilik hayatı boyunca İslâmî hareketlerde her zaman ön safta yer aldı ve Akıncılar isimli öğrenci hareketinin lideri oldu.



İslâmî görüşleri ve karşı görüşlü kişi ve örgütlerle mücadeleleri meşhur olan Yüksel, 12 Eylül Darbesi öncesi dönemin sağ-sol çatışmalarında Millî Selametçi kanadın gençlik lideri haline geldi. 26 Ekim 1977 tarihinde üç arkadaşı ile birlikte sekiz sol görüşlü kişinin saldırısına uğrayan Yüksel, ikisi midesine, biri de dizine olmak üzere üç kurşun yarası almasına rağmen çatışmadan sağ kurtuldu.



Sonrasında 23 Şubat 1979 tarihinde, Cuma namazını kıldıktan hemen sonra Fatih Camii’nin avlusunda sonradan MHP milletvekili olacak bir kişi tarafından saldırıya uğrayan Metin Yüksel, kısa ömrünü adadığı İslam yolunda şehadet şerbetini içerek Rabb’ine yürüdü

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Yorumlar

Ali Karakeseli

 öldürülmüştü gencecik

fhgvkhf

Allah rahmet etsin. Rabbim mekanını cennet eylesin. Allah Müslümanlara güç, kuvet ve basiret versin. Amin.
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