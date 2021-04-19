Sokağa çıkma yasağı son dakika haberleri gündemde yoğun olarak aranıyor. Artan vaka sayısı sonrası kararlaştırılan kısmi kapanma sürecinde detaylar araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl resmi tatil olan 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Peki, bu yıl 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı uygulaması, koronavirüs vaka sayılarını düşürmeye yönelik ülke genelinde kararlılık ile sürdürülüyor. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan yasak devam ederken, 23 Nisan'da kısıtlamanın üç gün olabileceği iddia edildi. Geçtiğimiz sene hafta sonu ile birleştirilerek 23 Nisan'da 4 günlük kısıtlama uygulanmıştı. Bu sene 23 Nisan için ise henüz bir açıklama yapılmadı. Nihai kararın Cumhurbaşkanlığı tarafından verilmesi ön görülüyor.

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacağına dair henüz resmi bir gelişme veya açıklama gelmedi. Geçen yıl kısıtlama 4 gün uygulanmıştı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararlarına göre nihai kararın ilerleyen günlerde verilmesi bekleniyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 haftalık kısmi kapanmanın ardından vaka sayılarında iyileşme olmazsa çok daha sert uygulamaların geleceğini duyurmuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası şu açıklamalarda bulunmuştu;

Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir.