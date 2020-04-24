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Aktüel

23 Nisan’da özel doğum günü

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, doğum günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına denk gelen Yunus Efe Karakuş’a sürpriz yaparak ailesi ile birlikte minik bir parti düzenledi.

2020-04-24 12:12:34 -
23 Nisan’da özel doğum günü

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, doğum günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına denk gelen Yunus Efe Karakuş’a sürpriz yaparak ailesi ile birlikte minik bir parti düzenledi.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, korona virüs salgını nedeniyle evlerde kutlandı. Balçova’da ikamet eden 8 yaşındaki Yusuf Ege Karakuş ise hem Çocuk Bayramını hem de 23 Nisan’daki doğum gününü doyasıya yaşayamadı.


Sosyal medyadan Yusuf Efe’nin doğum günü olduğunu öğrenen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Yusuf Efe’nin ailesiyle birlikte minik bir parti organize etti. Partiye kendisi de katılan Başkan Çalkaya, doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Yunus Efe Karakuş’a çeşitli hediyeler ile birlikte bir Nutuk verdi.

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