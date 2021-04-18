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Eğitim 23 Nisan'da canlı ders olacak mı? 23 Nisan'da okullar açık mı?
Eğitim

23 Nisan'da canlı ders olacak mı? 23 Nisan'da okullar açık mı?

23 Nisan uzaktan eğitim var mı? 23 Nisan’a kısa bir süre kaldı. Bu sebeple milyonlarca öğrenci 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda canlı ders olup olmadığını araştırmaya başladı. 23 Nisan’da ders var mı? 23 Nisan’da uzaktan eğitim devam mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-18 15:21:00 -
23 Nisan'da canlı ders olacak mı? 23 Nisan'da okullar açık mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Pek çok öğrenci Cuma günü canlı ders olup olmadığını merak ediyor. Peki, Cuma günü canlı ders olur mu?

23 Nisan'da canlı ders olacak mı? 23 Nisan'da okullar açık mı?

23 Nisan bilindiği gibi resmi tatil. Bu sebeple Cuma günü uzaktan eğitim yapılmayacak. Salgın sebebiyle bilindiği gibi okula yalnızca 8. Ve 12.sınıflar gidiyor. Onlar için de 23 Nisan Cuma günü tatıl.

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