23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Pek çok öğrenci Cuma günü canlı ders olup olmadığını merak ediyor. Peki, Cuma günü canlı ders olur mu?

23 Nisan'da canlı ders olacak mı? 23 Nisan'da okullar açık mı?

23 Nisan bilindiği gibi resmi tatil. Bu sebeple Cuma günü uzaktan eğitim yapılmayacak. Salgın sebebiyle bilindiği gibi okula yalnızca 8. Ve 12.sınıflar gidiyor. Onlar için de 23 Nisan Cuma günü tatıl.