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23 Nisan’a özel ’Çocuk Festivali’

23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk bayramı dolayısıyla İstanbul’da çocukları eğlendirecek bir etkinlik düzenlenecek.

19 Nisan 2019 Cuma 12:35
23 Nisan’a özel ’Çocuk Festivali’

23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk bayramı dolayısıyla İstanbul’da çocukları eğlendirecek bir etkinlik düzenlenecek.



Ödüllü eğlence ve yaşam merkezi Viaport Asia, 23 Nisan’a özel ‘Çocuk Festivali’ hazırladığını duyurdu. Yapılan duyuruya göee 19-23 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalde, çocukları hayal kahramanı maskotlar karşılarken, dev labirent alanında hediyeler çocukları bekliyor olacak. Atatürk’ün anılacağı festivalde, her çocuk için hazırlanan greenbox ünitesinde, “Atatürk ile fotoğrafın” olsun etkinliği de düzenlenecek. Ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek olan etkinlikler, çocukların kendi bayramlarında doyasıya eğlenmesini amaçlıyor.



Dev labirtentin sonunda sürpriz hediyeler


Merkez içerisinde kurulan dev labirent oyunu, çocukların mutluluğuna mutluluk katacak. Çocuklar labirentin içerisine gizlenen Atatürk fotoğrafını bulup, Atatürk ile birlikte fotoğraf hediyesi kazanma şansına sahip olacak. Labirent sonunda çocuklara küçük sürpriz hediyeler de verilecek.Dev labirent etkinliğinin yanı sıra maskot bando ile dans gösterileri eşliğinde eğlenecek olan çocuklar, festival ruhunu doyasıya yaşayacaklar.



Söz konusu eğlence ve yaşam merkezi,günün anlam ve önemine uygun aktiviteler de organize etti. Teknolojinin yardımıyla yapılabilen green box etkinliği sayesinde Mustafa Kemal Atatürk’le fotoğraf çektirebilecek olan ziyaretçilere, çerçeveli Atatürk fotoğrafları da hediye edilecek.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 12:35
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