SAMSUN (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Samsun, Tokat, Çankırı, Kastamonu, Çorum ve Sinop'ta törenle kutlandı.

Samsun'da düzenlenen törende Vali Osman Kaymak Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katıldığı tören, sosyal mesafeye uyarak şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kentte binalar da Türk bayraklarıyla süslendi.

- Tokat

Tokat'taki törende, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, çelenk sundu.

Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katıldığı tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Kentte birçok binanın Türk bayraklarıyla süslendiği görüldü.

- Çankırı

Çankırı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk tarafından Anıt Alanı'na çelenk bırakıldı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisinin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini dünyaya ilan ettiği tarihin yıl dönümü olduğunu söyledi.

Dünya genelinde yaşanan salgın nedeniyle kutlamaların evlerde gerçekleştirileceğini belirten Öztürk, "Çocuklarımızın cıvıltısı ile TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümünü sokaklarda, okullarımızda büyük bir coşku ile kutlamak isterdik." dedi.

- Kastamonu

Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'ndaki programa, Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Hamdi Topal, Baro Başkanı Özgür Demir ve Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu tarafından anıta çelenk sunuldu.

Vali Karadeniz, TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünün çok özel bir yıl olduğunu vurgulayarak, "Ancak pandemi dolayısıyla bilindiği gibi kutlamalar kalabalıkların katılımıyla değil ama kalabalıkların uzaktan, gönülden, candan katılması şeklinde olabiliyor. 100 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisini kuran ve ülkemizi işgalden kurtarıp bağımsızlığımızı daha sonra Cumhuriyet'in kurulmasını sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum." diye konuştu.



- Çorum

Çorum'da, Yunus Emre Parkı içindeki Atatürk Anıtı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı tarafından anıta çelenk bırakıldı.

Bazı siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve öğretmenlerin de katıldığı törende Sarı ile beraberindekiler, maske ve eldiven takıp sosyal mesafe kuralına uyarak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

- Sinop

Sinop'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.





