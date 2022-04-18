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Aktüel 23 Nisan hangi gün? 2022 23 Nisan hafta sonu mu hafta içi mi?
Aktüel

23 Nisan hangi gün? 2022 23 Nisan hafta sonu mu hafta içi mi?

İkinci ara tatilden yeni dönüp 18 Nisan Pazartesi günü ders başı yapan milyonlarca öğrenci 23 Nisan ne zaman, hangi güne denk geliyor? sorusunu sormaya başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için internette 23 Nisan tatil mi? Bu sene 23 Nisan haftasonum mu hafta için mi? soruları merak edilir oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 13:39:00 - 2022-04-18 13:40:47
23 Nisan hangi gün? 2022 23 Nisan hafta sonu mu hafta içi mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken tatil olup olmadığı araştırılıyor. 23 Nisan resmi tatil mi sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Peki 23 Nisan ne zaman, hangi güne denk geliyor, 2022 23 Nisan kaç gün tatil oldu soruları merak konusu oldu. 

23 Nisan ne zaman, 23 Nisan haftasonum mu hafta için mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Fakat bu yıl 23 Nisan 2022 Cumartesi gününe denk geliyor. Bankanın hafta içi çalışma koşulları etkilenmeyecektir. Öte yandan tatil nedeniyle kapalı olan birçok işletme 23 Nisan'da hizmet vermeyecek.

23 Nisan nedir, 23 Nisan'da ne oldu?

Türkiye’nin ilk milli, dünyanınsa tek çocuk bayramıdır. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmî tatil günlerinden ve ulusal bayramlarından biridir. 23 Nisan 1927 “23 Nisan Çocuk Bayramı” 1980 darbesi sonrası yeni adıyla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak her yıl 23 Nisanda kutlanmaktadır. 2018 yılında ise 23 Nisan Pazartesi gününe denk geldiği için tatil resmi tatildir.

2022 resmi tatil günleri hangileri?

Yılbaşı: 1 Ocak  Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi            

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar           

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba        

Ulusal Egemenlik Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9  - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı 

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi 

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