23 Nisan hangi gün? 2022 23 Nisan hafta sonu mu hafta içi mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken tatil olup olmadığı araştırılıyor. 23 Nisan resmi tatil mi sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Peki 23 Nisan ne zaman, hangi güne denk geliyor, 2022 23 Nisan kaç gün tatil oldu soruları merak konusu oldu.

23 Nisan ne zaman, 23 Nisan haftasonum mu hafta için mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Fakat bu yıl 23 Nisan 2022 Cumartesi gününe denk geliyor. Bankanın hafta içi çalışma koşulları etkilenmeyecektir. Öte yandan tatil nedeniyle kapalı olan birçok işletme 23 Nisan'da hizmet vermeyecek.

23 Nisan nedir, 23 Nisan'da ne oldu?

Türkiye’nin ilk milli, dünyanınsa tek çocuk bayramıdır. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmî tatil günlerinden ve ulusal bayramlarından biridir. 23 Nisan 1927 “23 Nisan Çocuk Bayramı” 1980 darbesi sonrası yeni adıyla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak her yıl 23 Nisanda kutlanmaktadır. 2018 yılında ise 23 Nisan Pazartesi gününe denk geldiği için tatil resmi tatildir.

2022 resmi tatil günleri hangileri?

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Ulusal Egemenlik Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi