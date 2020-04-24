23 Nisan coşkusu evlere sığmadı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı, coşku ile kutlandı. Sokağa çıkamayan Eskişehirliler, bayram sevincini pencerelerde ve balkonlarda doyasıya yaşadı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde olan Eskişehirliler, bayramın coşkusunu pencerelere ve balkonlara çıkarak yaşadı. Kent genelinde evler, bayraklar ve Mustafa Kemal Atatürk’ün posterleri ile donatılırken, şehir adeta kırmızı beyaza büründü. Gün boyunca kentte dolaşan Tepebaşı Belediyesi araçlarından yayınlanan marşlar da vatandaşlardan alkış aldı. Özellikle çocukların sevinci de gözlerinden okundu. Korona virüs nedeni ile okullarını süsleyemeyen çocukların, evlerinin pencerelerini süslemesi de renkli görüntüler ortaya koydu. Saatler 21.00’i gösterdiğinde ise İstiklal Marşı, yine evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan Eskişehirliler tarafından gururla okundu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Eskişehirlilerin 23 Nisan’ını kutlayarak, “Sevgili Eskişehirliler, 23 Nisan coşkusunu bu yıl evlerimizde yaşıyoruz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın 100. Yıl coşkusunu hissederken, bu zor günlerin geride kalacağına yürekten inanıyorum. Tüm çocuklarımızı gözlerinden öpüyor, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü özlem ve minnet ile anıyorum” değerlendirmesinde bulundu.