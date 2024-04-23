23 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبٖيلَ اِمَّا شَاكِراً وَاِمَّا كَـفُوراً



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



"Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik; artık o isterse şükreden olur, isterse nankör."



(İnsan Suresi - 3) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)

TEFSİRİ:



“Doğru yolu gösterdik” ifadesinden ne kastedildiği müfessirlerce farklı şekillerde açıklanmıştır:



a) Biz insana hidâyet ve dalâlet, hayır ve şer yollarını açıklayarak gideceği yolu gösterdik. Nitekim Beled sûresinin 10. âyetinde, “Biz ona iki yolu göstermedik mi?” buyurulmuştur;



b) Mutluluk ve mutsuzluk yollarını açıkladık;



c) Kâr ve zararını anlayacak yetenekte yarattık. Allah Teâlâ insanı akıllı, iradeli ve iyiyi kötüden ayırma kabiliyetine sahip değerli bir varlık olarak yaratmış; görevlendirdiği peygamberler ve indirdiği vahiyle ona doğru yolu göstermiş, aynı zamanda kendisine irade ve seçme hürriyeti vermiştir.



Artık Allah’ın gösterdiği doğru yola girip şükredici olmak veya şeytana ve nefse uyarak Allah’ın verdiği imkân ve kabiliyetleri kötü kullanıp nankör olmak insanın kendi elindedir (krş. İsrâ 17/18-19; Kehf 18/29).



Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri









ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



"Üç şey vardır; her birine Allah garanti vermiştir:

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- Allah yolunda cihad etmek üzere yola çıkan kimse: Bu öldüğü takdirde cennete koyma hususunda, ölmeyip döndüğü takdirde ganimet ve sevapla gelme hususunda garantilidir.

- Mescide giden kimseye, öldüğü takdirde, Allah cennete koyma hususunda garanti vermiştir.

- Kişi (fitne zamanında bulaşmayıp) evine çekildiği takdirde, Allah ona da garanti vermişti."



[Ebu Davud, Cihad 10, (2494)]



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