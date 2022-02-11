23 ilde meydana gelen trafik kazalarının görüntüleri paylaşıldı!
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 23 ilde meydana gelen bazı trafik kazalarının görüntülerini paylaştı.
Adana, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bayburt, Bitlis, Bolu, Burdur, Eskişehir, Hatay, Isparta, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Tunceli ve Şanlıurfa'da meydana gelen bazı trafik kazalarının görüntüleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından paylaşıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden paylaşılan kaza görüntülerine, "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi." notu yazıldı.
Görüntülerdeki kazaların bir anlık dikkatsizlik ve kural ihlalleri sebebi ile yaşandığı gözlendi.