23 Haziran'da İstanbullular saat kaçta oy kullanmaya başlayacak?

Hangi sandıkta oy kullanacağım?’ saat kaçta oy kullanmaya başlanacak sorusularına yanıt arayan vatandaşlar YSK seçmen sorgulama sayfasında oy kullanacağı okulu ve sandığı öğreniyor. Bir diğer merak konusu ise hangi illerde oy verme işlemi saat kaçta başlayacak, saat kaça kadar sürecek? Peki İstanbul'da oy verme işlemi saat kaçta başlayacak?

31 Mart seçimlerinin sonuçlarının iptali ardından İstanbul halkı bir kez daha sandık başına gidiyor. Hangi sandıkta oy kullanacağını merak eden vatandaşlar, YSK'nın resmi sitesinden YSK seçmen sorgulama sayfasına ulaşabilirler.

Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak?

Oy verme işlemi pazar günü saat 08:00'de başlayıp 17:00'da sona erecek.

Oy kullanırken hangi belgeler gereklidir?

Sandık başına gelen seçmen; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birini başkana verir ve seçmen sıra numarasını söyler. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz. (298/87, 91).

Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli değildir (298/87).

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır.

Ceza infaz kurumlarında tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için, cezaevi idaresince verilmiş belge, kimlik belgesi yerine geçer (298/87).