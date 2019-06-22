0553 313 94 23

23 Haziran'da İstanbullular saat kaçta oy kullanmaya başlayacak?

Hangi sandıkta oy kullanacağım?’ saat kaçta oy kullanmaya başlanacak sorusularına yanıt arayan vatandaşlar YSK seçmen sorgulama sayfasında oy kullanacağı okulu ve sandığı öğreniyor. Bir diğer merak konusu ise hangi illerde oy verme işlemi saat kaçta başlayacak, saat kaça kadar sürecek? Peki İstanbul'da oy verme işlemi saat kaçta başlayacak?

22 Haziran 2019 Cumartesi 00:31
23 Haziran'da İstanbullular saat kaçta oy kullanmaya başlayacak?

Hangi sandıkta oy kullanacağım?’ saat kaçta oy kullanmaya başlanacak sorusularına yanıt arayan vatandaşlar YSK seçmen sorgulama sayfasında oy kullanacağı okulu ve sandığı öğreniyor. Bir diğer merak konusu ise hangi illerde oy verme işlemi saat kaçta başlayacak, saat kaça kadar sürecek? Peki İstanbul'da oy verme işlemi saat kaçta başlayacak?

31 Mart seçimlerinin sonuçlarının iptali ardından İstanbul halkı bir kez daha sandık başına gidiyor. Hangi sandıkta oy kullanacağını merak eden vatandaşlar, YSK'nın resmi sitesinden YSK seçmen sorgulama sayfasına ulaşabilirler.

Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak?

Oy verme işlemi pazar günü saat 08:00'de başlayıp 17:00'da sona erecek.

Oy kullanırken hangi belgeler gereklidir?

Sandık başına gelen seçmen; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birini başkana verir ve seçmen sıra numarasını söyler. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz. (298/87, 91).

Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli değildir (298/87).

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır.

Ceza infaz kurumlarında tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için, cezaevi idaresince verilmiş belge, kimlik belgesi yerine geçer (298/87).

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 00:31
  1. İstanbul
  2. 23 haziran
  3. 23 haziran 2005
  4. istanbul seçimi
  5. 23 haziran istanbul seçim
  6. 23 haziran istanbul seçimleri seçmen sorgulama
  7. istanbul kaçta oy kullanacak
  8. oy verme işlemi kaçta

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    23 Haziran'da İstanbullular saat kaçta oy kullanmaya başlayacak?
    1. 23 Haziran'da İstanbullular saat kaçta..
    2. Kız kardeşini döverek otobüsten..
    3. Açık tost tarifi | Kahvaltılık tarifler
    4. Fibromiyalji tanısı nasıl koyulur?
    5. Romatoloji nedir?
    6. "Organlarıyla umut olan öğrenci"..
    7. Almanya'da "Türk Film Günleri"
    8. "Cumhur İttifakı'nın yanında durmaya..
    9. Kafadan yapışık siyam ikizleri 1..
    10. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    11. Kız isteme töreninde dehşet
    12. "Gönüllü dönüşüm sürecini birlikte..
    13. Hatay'da asayiş uygulaması
    14. Kılıçdaroğlu'ndan Anadolu Efes'e kutlama
    15. Başkentte bir kişi silahla sırtından..
    16. "Erdoğan sadece milletin hür iradesine..
    17. Eski Rum lider Dimitris Hristofyas öldü
    18. Koalisyon güçleri Yemen'de Husilere..
    19. Uluslararası Mitiga Havaalanı'nda..
    20. GÜNDEM ÖZETİ / 22 Haziran 2019
    21. Şehidin kardeşi motor kazasında..
    22. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    23. Gürcistan’da tansiyon dinmiyor
    24. Basketbolda maçın ardından
    25. ABD'den Nikaragualı yetkililere..
    26. Londra'da Mursi'nin ölümü için..
    27. Ali Koç takıma moral verdi
    28. Maarif Vakfı’ndan Kuzey Makedonya’daki..
    29. Altun: "Milletimiz 'Kandile mi, yoksa..
    30. Altun:"Erdoğan her türlü kirli..
    Seçimlere sayılı günler kala bomba veriler! Son anket sonuçları açıklandı
    Seçimlere sayılı günler kala bomba veriler! Son anket sonuçları açıklandı
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Mursi'nin reddettiği küstah plan ortaya çıktı
    Mursi'nin reddettiği küstah plan ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!