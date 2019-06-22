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23 Haziran seçmen kaydı sorgulama | Hangi sandıkta oy kullanacağım?

Hangi sandıkta oy kullanacağım?’ saat kaçta oy kullanmaya başlanacak sorularına yanıt arayan vatandaşlar YSK seçmen sorgulama sayfasında oy kullanacağı okulu ve sandığı öğreniyor. 23 Haziran Pazar günü seçmen hangi sandıkta oy kullanacak? İşte 23 Haziran seçmen kaydı sorgulama hakkında detaylar...

22 Haziran 2019 Cumartesi 00:38
23 Haziran seçmen kaydı sorgulama | Hangi sandıkta oy kullanacağım?

Hangi sandıkta oy kullanacağım?’ saat kaçta oy kullanmaya başlanacak sorularına yanıt arayan vatandaşlar YSK seçmen sorgulama sayfasında oy kullanacağı okulu ve sandığı öğreniyor. 23 Haziran Pazar günü seçmen hangi sandıkta oy kullanacak? İşte 23 Haziran seçmen kaydı sorgulama hakkında detaylar...

31 Mart seçimlerinin sonuçlarının iptali ardından İstanbul halkı bir kez daha sandık başına gidiyor. Hangi sandıkta oy kullanacağını merak eden vatandaşlar, haberimizde bulunan link aracılığıyla YSK seçmen sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

23 Haziran 2019’da gerçekleştirilecek seçimler için yurtiçi seçmen sorgulama yapmak için https://secmen-ist.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgi-istanbul.jsp sitesine girip, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No” gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı görebilirsiniz. E-Devlet kapısına TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra yukarıdaki link sizi ilgili sayfaya yönlendirecek.

Nasıl oy kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin

Vatandaşlar, ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek.

Kimlik belgesi yanınızda olmalı

Oy verme günü yanınıza TC. Kimilik Numaralı; TC. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı v.b. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayınız.

Oy pusulasını alıp kabine geçmelisiniz

Birleşik oy pusulalarını zarf ve “EVET” mührünü alıp kapalı bölüme geçin.

Cep telefonuyla kabine girmeyin

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın

Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması, birleşik oy pusulalarının düzgün bir şekilde katlanıp zarfa koyulması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Oyunuzu sandığa siz atın

Oy zarfını sandığa atın.

İmza atmayı unutmayın

Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.

 

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 00:38
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