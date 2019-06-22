23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları son dakika

YSK İstanbul seçim sonuçları son dakika İstanbul'da hangi aday önde? İstanbul seçimlerini Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım mı, Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu mu kazanacak? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminden sonra yenilenmesi kararı alınan İstanbul seçimleri 23 Haziran 2019 tarihinde tekrar yapılacak. İstanbul Belediye Başkan adayları seçim mesaisi yarına kadar devam edecek. Heyecanla beklenen İstanbul seçimleri için tatilde olan vatandaşlar sandığa gidebilmek için İstanbul'a dönüş yaptı. İstanbul seçim sonuçları son dakika YSK İstanbul hangi aday önde haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz.

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

31 Mart Mahalli İdareler seçiminde İstanbul'da yeniden oyların sayılması kararı alındı. AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım yaptığı açıklamada geçersiz ve iptal sayılan 319 bin 500 oy olduğunu açıkladı. İstanbul'un 19 ilçesinde sayım kararı alındı. 15 ilçede geçersiz oylar, 3 ilçede ise bütün oyların tekrar sayılmasına karar verildi. Başakşehir, Fatih, Sarıyer ve Esenyurt'ta sayım işlemi tamamlandı. Beykoz'da 550 sandıktaki 5 bin 733 geçersiz oy incelendi ve bazı geçersiz oylar sayıldı. Fatih'te ise 838 sandıktaki 7 bin 618 geçersiz oyun incelenmesi tamamlandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak geçersiz oyların sayımı sonucunda 12 bin 300 oyun daha Binali Yıldırım'a geçtiğini söylemişti.

Gündemde 7 aydır yerel seçimlerle ilgili haberler yer alıyor. 31 mart yerel seçimleri sonrası uzun süre tartışılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi YSK'nın kararıyla 23 Haziran'da yapılmasına karar verildi. YSK 23 Haziran İstanbul Seçimleri 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 seçmenin yeniden oy vermesiyle sona erecek. Adaylardan Binali Yıldırım'ın mı yoksa Ekrem İmamoğlu'nun mu kazanacağı şimdiden tartışılıyor.

İstanbul seçimlerinde nelere dikkat edilmeli?

İstanbul'daki 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 seçmen yarın yeniden oy verecek. İşte İstanbul seçmeninin dikkat etmesi gereken 9 önemli nokta:

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin

Seçmenler, ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek.

2- Oy verme saatine dikkat edin

İstanbul'daki seçmenler 08.00-17.00 saatleri arasında oyunu kullanabilecek.

3- Oy verme saati bitse bile sırada bekleyin

Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

4- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın

Seçmenlerin oy verme günü, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek.

5- Seçmen bilgi kağıdı olmasa bile oy kullanın

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.

6 - Cep telefonuyla kabine girmeyin

Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak seçmen listesinde ismini bulacak ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü seçmene vererek kabinde oyunu kullanmasını isteyecek. Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.

7 - Oy pusulasını kontrol edin

Seçimde, seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası konulacak. Oy pusulasında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Birleşik oy pusulasından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

8 - Oy verme kabininde fazla kalmayın

Seçmen, dışarı çıkmadıkça kapalı oy verme yerine kimse giremeyecek. Ancak oy pusulasını hazırlamak için, kapalı oy verme yerinde, normal süreden fazla kalan seçmenler, kurul başkanı tarafından makul bir süre verilerek uyarılacak. Bu uyarıya rağmen kapalı oy verme yerinden çıkmayan seçmen oradan çıkarılacak.

9 - Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısını imzalayacak.

"Oy pusulasının fotoğrafını paylaşmak kanunlara aykırı"

Sosyal Medya Uzmanı Deniz Unay bazı vatandaşların sandık başında kullandığı oyu göstermek ve daha fazla etkileşim almak için pusulanın fotoğrafını sosyal medyada paylaştığını belirterek, bu durumun kanunlara uygun olmadığını hatırlattı.

Unay, sandık başında oy pusulasının resmini çekmenin kanunla yasaklandığını belirterek, "Kanunlara ve kurallara uyalım. Kullandığı oyu sosyal medyada paylaşan kişiye 250 lira idari para cezası kesilir. Yasanın 130'uncu maddesine göre de bu kişiler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabilir. Kanun, seçmenin oy verme kabinine cep telefonu ya da herhangi bir görüntü kaydediciyle girmesini yasaklıyor." bilgisini paylaştı.