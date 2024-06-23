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Tarih 23 Haziran 1849: Yesarizade Mustafa İzzet Efendi'nin vefatı (Kazasker)
Tarih

23 Haziran 1849: Yesarizade Mustafa İzzet Efendi'nin vefatı (Kazasker)

Yeniakit Publisher
2024-06-23 05:07:00 -
23 Haziran 1849: Yesarizade Mustafa İzzet Efendi'nin vefatı (Kazasker)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Kazasker Yesarizade Mustafa İzzet Efendi'yi hayırla yâd ediyoruz.

Meşhur ta’lik hattatı Mehmed Es’ad Yesârî’nin oğlu olarak İstanbul’da doğdu. Yazıyı önce babasından öğrenip icâzet aldı. Daha sonra babasının şâkirdlerinden Yağlıkçızâde Mehmed Emîn Bey’den yeniden ders alarak H. 1202/M. 1788 senesinde mezun oldu. Ayrıca Hırka-i Şerîf hizmetkarlarından Seyyid Osmân Üveysî Efendi’den H. 1203/M. 1789’da almış olduğu icâzetname de hâlen Topkapı Sarayı Müzesi’ndedir.



Babası sayesinde iyi bir eğitim aldıktan sonra müderris payesi elde edip İstanbul’un muhtelif medreselerinde görev yaptı. Daha molla olup Anadolu’da bazı mevleviyetleri elde edip tedricen H. 1242/M. 1826’da Mekke Kadısı ve H. 1245/M. 1829’da da İstanbul Kadısı tayin edildi. H. 1253/M. 1837’de Anadolu Kazaskerliği pâyesini elde ettikten sonra Receb-1255/Eylül-1839’da bilfiil Anadolu Kazaskeri olup H. 1256/M. 1840’da Rumeli Kazaskerliği pâyesini elde etti.



Zi’l-ka’de-1258/Aralık-1842’de getirildiği Takvimhâne Nâzırlığı’nda, kendi yazdığı harflerden alınan kalıplarla ilk ta’lik fontları ortaya çıkardı. Bu harflerle ilk olarak H. 1258/M. 1842’de Kassabbaşızâde İbrahim Efendi’nin Risâle-i İtikadiyye adlı çalışması basıldı. H. 1259/M. 1843’te bu görevden azlolunduktan sonra Safer-1262/Şubat-1846’da Rumeli Kazaskerliği’ne tayin olundu ve bu görevde iken H. 2 Şa’bân 1265/M. 23 Haziran 1849 tarihinde vefât etti.



Babasının yanında medfun olup daha sonra Fatih Cami haziresine nakledilen mezartaşının kitâbesi tilmizlerinden Alî Haydar Bey tarafından yazılmıştır.

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