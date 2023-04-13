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Dini Bilgiler 23. gece kılınan Teravih namazının hikmeti! Cübbeli Ahmet Hoca anlattı
Dini Bilgiler

23. gece kılınan Teravih namazının hikmeti! Cübbeli Ahmet Hoca anlattı

Yeniakit Publisher
2023-04-13 15:41:00 -
23. gece kılınan Teravih namazının hikmeti! Cübbeli Ahmet Hoca anlattı

Cübbeli Ahmet Hoca, Ramazan'ın 23. gecesinde kılınan Teravih namazının ecrini anlattı.

Ramazan ayının oruçla birlikte Müslümanları camilerde buluşturan ibadetlerinden birisi de Teravih namazı.

Cübbeli Ahmet Hoca, Ramazan'ın 23. gecesinde kılınan Teravih namazının ecrini anlattı.

23.Gece (13 Nisan Perşembe'yi 14 Nisan Cuma'ya bağlayan gece) Muhammed (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)'in ümmetinin esirlerini satın alıp onları âzât etmiş gibi (sevâba nâil) olur ve Allâh-u Te‛âlâ kendisine cennette bir şehir binâ eder.

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