23 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen lastik bottaki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 23 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.