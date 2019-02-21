Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı POMEM'e 23. dönem için bini kadın olmak üzere, 10 bin öğrenci alımı gerçekleştirilecek. Söz konusu alımlar için mülakatlar tamamlandı. Mülakata giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Peki POMEM 23.dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

23.dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM mülakat sonuçlarının adayların erişimine açılacağı tarihe ilişkin, EGM ya da Polis Akademisi tarafından paylaşılan resmi bir bilgi yok. Ancak, 22. Dönem POMEM alımlarında mülakat sınavı 13 Haziran'da yapılmış sonuçları ise 4 Ağustos'ta yani yaklaşık 53 günlük sürede açıklanmıştı.

Bu bilgiler baz alındığında, POMEM 23. Dönem mülakat sonuçlarının şubat ayının son ya da mart ayının ilk günleri açıklanabileceği öngörülüyor. Konuyla ilgili detaylaraçıklandıkça haberimizde yer alacak.