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23. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? | POMEM 23.dönem mülakat sonuçları

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sözlü sınava katılan binlerce polis adayı mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Spor ve sağlık testlerinden başarı ile geçen adaylar, POMEM mülakatlarından da geçmeleri halinde göreve başlayacak. Peki, 23.POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM 23.dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin detaylar....

19 Şubat 2019 Salı 02:31
23. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? | POMEM 23.dönem mülakat sonuçları

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sözlü sınava katılan binlerce polis adayı mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Spor ve sağlık testlerinden başarı ile geçen adaylar, POMEM mülakatlarından da geçmeleri halinde göreve başlayacak. Peki, 23.POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM 23.dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin detaylar....

23. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

23.POMEM mülakat sonuçları ile ilgili açıklama henüz yapılmadı. Polis olma hayali kuran adayların kilitlendiği sonuçlar, https://www.pa.edu.tr/ adresi üzerinden yayınlanacak. Sonuçlar yayınlanır yayınlanmaz haberimizdeki bağlantı aracılığı ile sorgulama yapabilirsiniz.

23. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis Akademisi Başkanlığı sitesinden gelecek açıklamayı dört gözle bekleyen adaylar için sonuçların açıklanacağı tarihe dair bazı ipuçları bulunuyor. Polis Akademisi'nde eğitim alacak adayların 7 Mart'ta eğitime başlayacağı belirtiliyor. Polisler için yapılan yemek anlaşması ile ilgili bilgiler bazı haber sitelerinde yer almıştı. Bu bilgiler göz önüne alınırsa POMEM mülakat sonuçlarının Şubat sonuna kadar ilan edileceği tahmin ediliyor. Öte yandan spor sınavı ile sözlü sınav arasındaki tarih boşluğu da oldukça fazlaydı. Bu durum da sonuçların Şubat sonuna kadar açıklanacağına dair bir işaret olarak kabul ediliyor.

POMEM eğitimi kaç ay sürüyor?

Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde polisliğe hazırlanacak olan adaylar eğitimin ne kadar sürdüğünü merak ediyor. Önceden 6 ay olan zorunlu eğitim süresinde değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklik ile 6 aylık eğitim 4 aya düşürüldü. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'deki ilanı aşağıda görebilirsiniz.

Kaç polis alınacak?

23. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (7.200) erkek, (800) kadın, önlisans mezunu (1.800) erkek, (200) kadın aday olmak üzere toplam (10.000) aday asıl olarak alınacaktır. Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları, o yıl belirlenen kontenjanın dışında tutulurlar.

POMEM mülakat sonuçları nasıl belirlenir?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 02:31
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