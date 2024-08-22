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Gündem 23 Ağustos'ta İstanbul'da elektrik kesintisi olacak! İşte karanlığa bürünecek ilçeler
Gündem

23 Ağustos'ta İstanbul'da elektrik kesintisi olacak! İşte karanlığa bürünecek ilçeler

Yeniakit Publisher
2024-08-22 21:34:00 -
23 Ağustos'ta İstanbul'da elektrik kesintisi olacak! İşte karanlığa bürünecek ilçeler

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Beyoğlu, Eyüpsultan, Güngören, Kağıthane ve daha birçok ilçede 23 Ağustos'ta elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı...

23 AĞUSTOS BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

BEDAŞ, 23 Ağustos elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 19 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak.

İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;


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