23 Ağustos'ta İstanbul'da elektrik kesintisi olacak! İşte karanlığa bürünecek ilçeler
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Beyoğlu, Eyüpsultan, Güngören, Kağıthane ve daha birçok ilçede 23 Ağustos'ta elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı...
23 AĞUSTOS BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
BEDAŞ, 23 Ağustos elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 19 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak.
İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;