22'nci uluslararası "İstanbul Mutfak Günleri" başladı

​​​​​​​Türkiye gastronomi dünyasının önemli organizasyonlarından biri olan 22'nci Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, 17–20 Aralık tarihleri arasında Bahçelievler Kongre Merkezi’nde, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) organizasyonuyla gerçekleştiriliyor.

Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri; Türkiye mutfağını dünya mutfağı ile buluşturmayı, genç şeflere uluslararası alanda kendilerini gösterme fırsatı sunmayı ve gastronomi kültürünü küresel ölçekte tanıtmayı amaçlıyor.

Festival, bu yıl da dünyanın dört bir yanından şefleri, gastronomi profesyonellerini ve sektör temsilcilerini İstanbul’da bir araya getirecek.

ABD’den Fransa’ya, Güney Kore’den İtalya’ya, Azerbaycan’dan Brezilya’ya kadar 30’dan fazla ülkeden katılımcının yer alacağı organizasyonda; Türkiye ve dünya mutfaklarının seçkin örnekleri sergilenecek, genç şefler ve ustalar 70’in üzerinde kategoride uluslararası jüri karşısında yarışacak.