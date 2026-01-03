  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

3 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi

3 Ocak 1931: Muhammet Geldiyev'in vefatı (Dil Bilimci)

Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor

Bağdat Caddesi’nde "S Class" vurgun: 11 milyar lira ile sırra kadem bastı!

Somali: İsrail’in Somaliland kararı dünyanın dikkatini Filistin’den uzaklaştırmayı amaçlamaktadır

İran'dan Trump'a savaş ilanı gibi yanıt: "ABD üsleri meşru hedefimizdir!"

Türkiye küresel barışta kilit rol üstleniyor Uslu: Türkiye barış için sahada ve masada

Dünya 8,2 milyarı aştı: En kalabalık şehir artık Tokyo değil!

Avcılar Belediyesi'nden 43 bin şişelik alkol ihalesi: CHP zihniyeti yine şaşırtmadı!

İsrail'i ayakta tutan ünlü kişiler: 1. Sırada öyle bir isim var ki... O Yahudilerin nefreti ayyuka çıktı
Yerel 227 köy yolu tamamen kapandı
Yerel

227 köy yolu tamamen kapandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
227 köy yolu tamamen kapandı

Sivas'ta haftalık etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi, kırsal bölgelerde hayatı durma noktasına getirdi.

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 227 köy yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 227 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Çalışmalarda hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Öte yandan, il merkezinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

 

"Karımla kavga ettim" dedi, arabayı bırakıp kayıplara karıştı! Çorlu'da akılalmaz kaza
"Karımla kavga ettim" dedi, arabayı bırakıp kayıplara karıştı! Çorlu'da akılalmaz kaza

Yerel

"Karımla kavga ettim" dedi, arabayı bırakıp kayıplara karıştı! Çorlu'da akılalmaz kaza

Sinop'ta yürekleri yakan kaza haberi! Ölü sayısı 3'e yükseldi
Sinop'ta yürekleri yakan kaza haberi! Ölü sayısı 3'e yükseldi

Yerel

Sinop'ta yürekleri yakan kaza haberi! Ölü sayısı 3'e yükseldi

ASELSAN, 2025'te hisse performansıyla yatırımcısına yüzde 220 kazandırdı Dünya devlerini geride bıraktı
ASELSAN, 2025'te hisse performansıyla yatırımcısına yüzde 220 kazandırdı Dünya devlerini geride bıraktı

Ekonomi

ASELSAN, 2025'te hisse performansıyla yatırımcısına yüzde 220 kazandırdı Dünya devlerini geride bıraktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor
Dünya

Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor

Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), “Güney Yemen halkının kendi kaderini tayin hakkı” gerekçesiyle iki yıllık bağı..
Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan’la ilgili sözleri başını yaktı
Gündem

Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan’la ilgili sözleri başını yaktı

Sosyal medyada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan üniversite öğrencisi Cemal Mert S., tutuklandı. ..
Depremzedelere çorbasını biz verdik diyen CHP'lileri utandırdı! Hataylı kadının sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Sosyal Medya

Depremzedelere çorbasını biz verdik diyen CHP'lileri utandırdı! Hataylı kadının sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Hataylı bir depremzede kadın, bir sokak röportajında yaptığı açıklamalarla CHP'li belediyelerin "biz size yardım ettik" söylemlerini yerle b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23