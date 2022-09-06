226 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yapılan denetimlerde 226 kaçak göçmen yakalandı.
Kırklareli’de kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…
Jandarma ekipleri 26 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında kaçak göçmenlere karşı il genelinde denetimler gerçekleştirdi.
İHA’nın haberine göre; çalışmalar kapsamında 226 kaçak göçmen yakaladı. Bazı göçmenlerin, otomobil bagajında yakaladı.
6 organizatör şüphelisi tutuklandı
Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 30 şüpheliden 6’sı tutuklandı, 32 araca el konuldu.