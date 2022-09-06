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Yerel 226 kaçak göçmen yakalandı
Yerel

226 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yapılan denetimlerde 226 kaçak göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 12:46:00 -
226 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’de kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

Jandarma ekipleri 26 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında kaçak göçmenlere karşı il genelinde denetimler gerçekleştirdi.

İHA’nın haberine göre; çalışmalar kapsamında 226 kaçak göçmen yakaladı. Bazı göçmenlerin, otomobil bagajında yakaladı.

6 organizatör şüphelisi tutuklandı

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 30 şüpheliden 6’sı tutuklandı, 32 araca el konuldu.

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