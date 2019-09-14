223 şüpheli asker hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturması kapsamında örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle 223 şüpheli askeri personel hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanması için gece saatlerinden itibaren İstanbul merkezli 49 ilde ve KKTC’de operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kamuya açık büfe, market ve benzeri yerlerdeki ankesörlü/sabit telefon üzerinden iletişim kurdukları ve örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle tamamı muvazzaf asker olan astsubay rütbesindeki 223 asker şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkartıldı.

Başsavcılığın talimatıyla İstanbul merkezli 49 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bugün saat 01.00 itibariyle başlatıldı. 100’ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 41’i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 32’si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 46’sı Jandarma Genel Komutanlığı ve 4’ü Sahil Güvenlik Komutanlığı’na mensup şüphelilerin yakalanmasına ve gözaltına alınmasına ilişkin çalışmalar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülüyor.

Öte yandan FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında bugüne kadar 2 bin 491 asker şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 2 bin 175’i yakalanırken, 553’ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla bilgi vermesi üzerine serbest bırakıldı. 255 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bin 367 şüpheli tutuklandı.