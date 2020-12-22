22.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







اِنَّ هٰٓؤُ۬لَٓاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَٓاءَهُمْ يَوْماً ثَق۪يلاً



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"Şu insanlar, ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar."

(İnsân Suresi - 27) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Yüce Allah burada, 24. âyette Hz. Peygamber’e, “Hiçbir günahkâra yahut nan­kö­re boyun eğme” diye verdiği tâlimatın gerekçelerini açıklamıştır. Çünkü o günahkâr ve nankörler dünyayı âhirete tercih ederek geçici zevkler peşinde koşarlar, dehşetli olaylarla dolu kıyamet gününe inanmaz, ona aldırış etmez ve o gün için yapılması gereken hazırlığı ihmal ederler.



Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 522-523

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“İmanın son noktası, haramlardan titizlikle sakınmaktır.”



(Suyuti, Camiu’s-Sağir, II/96)