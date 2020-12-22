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İSLAM 22.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

22.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-12-22 08:21:00 -
22.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اِنَّ هٰٓؤُ۬لَٓاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَٓاءَهُمْ يَوْماً ثَق۪يلاً

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Şu insanlar, ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar."

 (İnsân Suresi - 27)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Yüce Allah burada, 24. âyette Hz. Peygamber’e, “Hiçbir günahkâra yahut nan­kö­re boyun eğme” diye verdiği tâlimatın gerekçelerini açıklamıştır. Çünkü o günahkâr ve nankörler dünyayı âhirete tercih ederek geçici zevkler peşinde koşarlar, dehşetli olaylarla dolu kıyamet gününe inanmaz, ona aldırış etmez ve o gün için yapılması gereken hazırlığı ihmal ederler.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 522-523

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“İmanın son noktası, haramlardan titizlikle sakınmaktır.”

(Suyuti, Camiu’s-Sağir, II/96)

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