22.10.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَلَا تُطِـعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهٖينٍۙ



هَمَّازٍ مَشَّٓاءٍ بِنَمٖيمٍۙ



مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثٖيمٍۙ



عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنٖيمٍۙ



اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنٖينَؕ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla



"Olur olmaz yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp iğneleyen, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günahkâr, huysuz ve kaba, üstelik karakteri bozuk kimselere, serveti ve çocukları var diye sakın boyun eğme."



(Kalem Suresi - 10-14) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

Müşriklerin ileri gelenleri hakkında inen bu âyetler, onların genel karakterlerinin güzel bir özetidir. “Ne idüğü belirsiz” diye çevirdiğimiz 13. âyetteki zenîm kelimesine müfessirler “bir toplumdan olmadığı halde onlara yamanmış olan, babası bilinmeyen, kötülüğü ile tanınan, faydasız kimse veya şey” anlamlarını vermişlerdir (bk. Râzî, XXX, 84-85).



Zenîm kelimesinin burada özellikle günah işlemekten, haksızlık yapmaktan, zarar vermekten utanıp çekinmeyecek kadar tabiatı bozulmuş, insanlığını kaybetmiş, bu anlamda soysuzlaşmış kişiyi ifade ettiği söylenebilir. Bu âyetlerde Hz. Peygamber ve ona iman edenler uyarılarak anılan kötü niteliklerin tümünü veya bir kısmını taşıyan kimseye mal ve oğulları var diye yani zengin ve güçlü olduğu için boyun eğmemeleri istenmektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri



ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



بادروا بالأَعْمال سبعاً، هل تَنتَظرونَ إلاَّ فقراً مُنسياً، أَوْ غنيٌ مُطْغياً، أَوْ مرضاً مُفسداً، أَو هرماً مُفْنداً أَو موتاً مُجهزاً أَوِ الدَّجَّال فشرُّ غَائب يُنتَظر، أَوِ السَّاعة فالسَّاعةُ أَدْهى وأَمر،



“Yedi (engelleyici) şey(gelme)den önce iyi işler yapmakta acele ediniz.



Yoksa gerçekten siz, unutturan fakirlik, azdıran zenginlik, (her şeyi) bozup perişan eden hastalık, saçma-sapan konuşturan ihtiyarlık, ansızın geliveren ölüm, gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi Deccâl, belâsı en müthiş ve en acı olan kıyametten başka bir şey mi beklediğinizi sanıyorsunuz?”

(Tirmizî, Zühd 3)