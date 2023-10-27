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Dünya 22 yıldır böylesi görülmedi: Kanada, faizi 22 yılın zirvesinde tuttu! Beklenmedik çıkış
Dünya

22 yıldır böylesi görülmedi: Kanada, faizi 22 yılın zirvesinde tuttu! Beklenmedik çıkış

Yeniakit Publisher
2023-10-27 20:36:00 - 2023-10-28 07:52:23
22 yıldır böylesi görülmedi: Kanada, faizi 22 yılın zirvesinde tuttu! Beklenmedik çıkış

Kanada Merkez Bankası, politika faizini, beklentiler dahilinde 22 yılın en yüksek seviyesinde! Üstelik daha fazla faiz artırımına gidilebileceğinin sinyalini verdi

Kanada Merkez Bankası, politika faizini, beklentiler dahilinde 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5'te sabit bırakırken, gerektiğinde daha fazla faiz artırımına gidilebileceğinin sinyalini verdi. İSTANBUL (İGFA) - Küresel ekonominin yavaşladığı belirtilen açıklamada, politika faizlerindeki artışlar ile küresel tahvil getirilerindeki son dönemdeki yükselişin, talep üzerinde baskı oluşturması nedeniyle büyümenin daha da yavaşlamasının beklendiği aktarıldı.

Ekonomist dergisinin aktardığı habere göre, Kanada Merkez Bankası'nın tercih ettiği çekirdek enflasyon ölçümlerinin çok az düşüş eğilimi gösterdiği vurgulanarak, enflasyonunun gelecek yılın ortasına kadar ortalama yüzde 3,5 civarında olmasının ve ardından 2025'te kademeli olarak yüzde 2'ye gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

Para politikasının harcamaları yumuşattığı ve fiyat baskılarını hafiflettiğine dair daha net işaretler görüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Ancak Yönetim Konseyi, fiyat istikrarına yönelik ilerlemenin yavaş olmasından ve enflasyon risklerinin artmasından endişe duymaktadır ve gerekirse politika faizini daha da artırmaya hazır" ifadesi kullanıldı.

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Yorumlar

hakan

topraklarının büyük çoğunluğu büyük şirketlerin elindedir. madencilik yaygındır. yerli halk ( kızılderililer ) aileleri paramparça edilmiştir uyuşturucu alkol bataklığına itilmıştır. yerli halk topraksızdır konteynırlarda yaşarlar. son 40 -50 yılda 30 bin kanada yerlisi kadın kız çocuk beyaz kanadalılarca kaçırılmış binbir türlü melanet işlenip öldürülmüşlerdir.
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