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22 yaşındaki genç kız, kesilen ağacın altında feci şekilde can verdi

Ordu’da kesilen bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan 22 yaşındaki genç kız, hayata gözlerini yumdu.

09 Eylül 2018 Pazar 17:31
22 yaşındaki genç kız, kesilen ağacın altında feci şekilde can verdi

Edinilen bilgiye göre, Ordu'mun Ünye ilçesi Saraycık Mahallesi’nde ağabeyi ağaç kestiği sırada yakınında bulunan Zeynep Gümüş (22), ağacın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Hemen Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız, yapılan müdahalenin ardından Ordu’ya sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Gümüş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Zeynep Gümüş’ün yarın Saraycık’ta toprağa verileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 17:31
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