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Spor

22 yaşındaki futbolcu antrenman sırasında hayatını kaybetti

Lokomotiv Moskova'nın rezerv takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcu Innokentiy Samokhvalov, antrenman sırasında yaşamını yitirdi.

2020-04-21 08:31:00 -
22 yaşındaki futbolcu antrenman sırasında hayatını kaybetti

Rus ekibi Lokomotiv Moskova'nın rezerv takımı Kazanka'da forma giyen 22 yaşındaki Innokentiy Samokhvalov, hayatını kaybetti.

Lokomotiv Moskova'dan yapılan açıklamada, Samokhvalov'un antrenman sırasında rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada Samokhvalov'un ölüm nedeniyle ilgili bilgi verilmezken, Rus basınındaki haberlerde futbolcunun kalbiyle ilgili sağlık sorunu yaşadığı ifade edildi.

Lokomotiv Moskovalı oyuncuların yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle karantinada olduğu, Rus futbolcunun tesislerde bireysel antrenman yaptığı kaydedildi.

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