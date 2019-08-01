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22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Astronomi ile ilgili çalışmalar yapan bilim adamlarımızla övündüğümüz gibi yarınlarımızda bilim, teknoloji ve sanayide üreten gençlerimizle de övüneceğiz" - "Daha çok çalışacağız. İnşallah gelecekte tıpkı dedelerimizin olduğu gibi bilim, kültür ve sanatta özgün bir nesle daha güçlü bir şekilde erişeceğiz"

01 Ağustos 2019 Perşembe 20:13
22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği

ANTALYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Astronomi ile ilgili çalışmalar yapan bilim adamlarımızla övündüğümüz gibi yarınlarımızda bilim, teknoloji ve sanayide üreten gençlerimizle de övüneceğiz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya'da düzenlenen TÜBİTAK 22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'nin açılışına katıldı.

Bakan Kasapoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, şenliğin bilimde farkındalığı artırmak, bilinci aşılamak ve bunu derinleştirmek amacıyla yıllardır düzenlendiğini ifade etti.

Çok şanlı bir ecdadın çok şanslı bir nesli olduklarını vurgulayan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bize bu kutlu coğrafyayı emanet eden şanlı ecdadımız bilimde, teknolojide, kültürde, sanatta, hayırda ve iyilikte öncü olmuştur. Biz de bu ecdadın torunları olarak bu kutlu emaneti geleceğe çok güçlü bir şekilde taşımak ve bu emaneti bizden sonraki nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmak zorundayız. İşte o nedenledir ki geleneksel olarak düzenlenen şenlik, hakikaten önemlidir. TÜBİTAK'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve özellikle bu faaliyete bir katkımız olsun istedik. Astronomi ile ilgili çalışmalar yapan bilim adamlarımızla övündüğümüz gibi yarınlarımızda bilim, teknoloji ve sanayide üreten gençlerimizle de övüneceğiz. Devlet ve kurumlar olarak, onlar için her türlü imkanı, zemini hazırlamaktan geri durmayacağız. Daha çok çalışacağız. İnşallah gelecekte tıpkı dedelerimizin olduğu gibi bilim, kültür ve sanatta özgün bir nesle daha güçlü bir şekilde erişeceğiz."


- "Gençleri yarınlara daha güçlü bir şekilde taşıyacağız"


Bakan Kasapoğlu, gençlerin en kıymetli varlıklar olduğunu vurgulayarak, onlar için sayısı 300'ü aşan gençlik merkezi, 40'a yakın gençlik kampı ve 700 bin öğrencinin barındığı yurtlar yaptıklarını belirtti.

Gençler için ne yapılsa az kalacağını vurgulayan Kasapoğlu, gençlerin her açıdan güçlü yetişmeleri amacıyla yapacakları çalışmaları daha da artırmaları gerektiğini söyledi.

Kasapoğlu, 2018 yılı temmuz ayında geçilen yeni hükümet sistemi sayesinde diğer bakanlıklarla sürekli iş birliği ve koordinasyon içerisinde olduklarını dile getirerek, kabinedeki bütün bakanların gençlere olan hassasiyetinin kendi bakanlığını daha da güçlendirdiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği önemin kendileri için bir vizyon, ışık olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Biz de o ışığın, o güçlü liderliğin arkasından sizleri yarınlara çok daha güçlü bir şekilde taşıyacağız." dedi.

Bakanlık olarak 2019 yılını "Gönüllülük Yılı" ilan ettiklerini anımsatan Kasapoğlu, gençlerdeki gönüllülüğü, hayırseverliği ve iyi kalpliliği daha yukarılara taşıyarak, onları bireyselliğin pençesine düşürmeme adına gönüllülük faaliyetlerini önemsediklerini belirtti.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da TÜBİTAK Gözlemevi ile Antalya'nın, Türkiye'yi uzaya açan bir pencere konumuna geldiğini vurgulayarak, düzenlenen şenliğin hedefinin gençleri daha çok astronomi bilimiyle buluşturmak olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 20:13
  1. Antalya
  2. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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