22 kurumdan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a karşı beyin yakan bildiri

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın sapkın eşcinsellere ilişkin İslami hükümleri açıklamasının ardından 22 kurum skandal bir bildiri yayınladı.

Şer'an fetva verilmesini eleştirdiler

Diyanet İşleri Başkanlığı din ve inanç özgürlüğü ile ilgili olduğu bakılmaksızın hukuksal konular dahil olmak üzere her konuda “şer'an” fetva veren bir kurum niteliğine dönüştüğüne dikkat çekilen bildiride, “Diyanet İşleri Başkanlığı, bir devrimle kurulduğunu göz ardı etmeden, sorumlulukları ve Anayasal sınırları içinde hareket etmek zorundadır” ifadelerine yer verildi.

İmzacı 22 kurum şu şekilde:

“ADD Çankaya Şubesi, Alevi Bektaşi Federasyonu, Anadolu Güç Birliği Konfederasyonu, Ankara CUMOK, Ankara Dayanışma Derneği, Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Ankara Varto-Der, Avrupa Türk Gazeteciler Birliği Türkiye Temsilciliği, Demokratik Alevi Dernekleri Ankara Şubesi, Devrimci 78'liler Federasyonu, Hacıbektaş Eğitim Kültür Derneği, Hünkar Hacıbektaş Veli Kültür, Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Hukukçu Dayanışması, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu, Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Ankara Şubesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Sosyal Demokrasi Derneği, Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği, Tüm Emekli-Sen, Türk Hukuk Kurumu.”