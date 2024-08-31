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Dünya 22 kişiyi taşıyan helikopterden haber alınamıyor! Acil koduyla duyurdular!
Dünya

22 kişiyi taşıyan helikopterden haber alınamıyor! Acil koduyla duyurdular!

Yeniakit Publisher
2024-08-31 11:16:00 -
22 kişiyi taşıyan helikopterden haber alınamıyor! Acil koduyla duyurdular!

Rusya'da içinde 3'ü mürettebat 19 yolcu bulunan bir Rus Mi-8T helikopteri kayboldu. Helikopterin planlanan zamanda rapor vermediği bildirildi.

Rusya'ya ait federal hava ulaştırma kurumunun ön verilerine göre, 22 kişiyi taşıyan Rus Mi-8T helikopteri Kamçatka Yarımadası'nda kayboldu.

Helikopter Vachkazhets yanardağının yakınındaki bir üsten havalandı ve havalandıktan sonra yerel saatle 04.00'te rapor vermesi gerekiyordu.

Mürettebat planlanan zamanda rapor vermeyince helikopterin akıbeti hakkında endişeler ortaya çıktı ve soruşturma başlatıldı.

Helikopterde üç mürettebat üyesi ve 19 yolcu bulunduğu aktarıldı. Yetkililer şu anda durumu değerlendiriyor ve kayıp uçağı arıyor.

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