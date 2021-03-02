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Yerel 22 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 52 kişiden 12'si adliyeye çıkartıldı
Yerel

22 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 52 kişiden 12'si adliyeye çıkartıldı

Gaziantep merkezli 22 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 52 kişiden 12'si adliyeye çıkartıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 19:53:00 -
22 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 52 kişiden 12'si adliyeye çıkartıldı

Gaziantep merkezli 22 ilde, FETÖ/PDY'nin "operasyonel hat" kullanıcılarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 52 şüpheliden işlemleri tamamlanan 12'si adliyeye sevk edildi, 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY üyeleri tarafından örgütsel faaliyetler çerçevesinde 17-25 Aralık sürecinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar kullanılan 64 GSM hattı ile darbe girişimi sonrası da kullanıldığı tespit edilen 38 GSM hattı olmak üzere toplam 102 GSM hattının kullanıcısının tespitine yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 52 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bir şüpheliye ev hapsi verilirken diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyette bulunan diğer 40 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.

Bu arada, gözaltına alınan bazı şüphelilerin itirafçı olduğu ve çok sayıda örgüt üyesinin adını verdiği öğrenildi.

Öte yandan, firari 5 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Gaziantep merkezli 22 ilde, FETÖ/PDY'nin "operasyonel hat" kullanıcılarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 57 şüpheliden 52'si 23 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

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