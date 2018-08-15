Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, Gölbaşı ilçesi uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan aramada, kola ve enerji içeceği kutuları arasına gizlenmiş 22 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü H.Ü. gözaltına alınırken, polisin kaçak sigaraların gönderildiği adresin tespiti için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.