2134 küresel şirket, Maliye'nin radarında

Küresel Asgari Kurumlar Vergisi (KAKV) uygulamasına göre gerek yurtiçi gerekse yurtdışı faaliyetlerinden elde ettikleri yıllık toplam cirosu 750 milyon Euro’yu (26 milyar 182 milyon Türk Lirası ya da 815 milyon 970 bin ABD Doları) aşan çok uluslu şirketlerin, iştiraklerinin, şubelerinin faaliyette bulundukları ülkelerde efektif vergi oranının %15’ten az olmaması gerekiyor.

Türkiye’de faaliyet gösteren büyük ölçekli çok uluslu şirketler, indirim ve istisnalar nedeniyle efektif olarak %15’în altında vergi ödüyorlarsa aradaki fark alınmaya başlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yaptığı açıklamaya göre Küresel Asgari Kurumlar Vergisi kapsamına girecek olan çok uluslu firma sayısı 2 bin 134 civarında.

Kaynak: Ekonomim