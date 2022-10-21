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İSLAM 21.10.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

21.10.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-10-21 06:59:00 -
21.10.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَالَّذٖينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُٓوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْࣕ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهُࣕ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلٰى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ 

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla 

"Onlar çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah’ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler.

Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki?

Onlar, yaptıklarında bile bile ısrar etmezler."

 (Âl-i İmrân Suresi - 135)               (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  


ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

مَنْ عَالَ جَارِيتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَومَ القِيامَةِ أَنَا وَهُو كَهَاتَيْنِ » وَضَمَّ أَصَابِعَهُ 

“Her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse, kıyamet günü o kimseyle ben şöyle yanyana bulunacağız” buyurdu ve parmaklarını bitiştirdi.

(Müslim, Birr 149. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 13)



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