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Yerel 211 adet tarihi sikke ele geçirildi
Yerel

211 adet tarihi sikke ele geçirildi

Niğde'de düzenlenen 2 ayrı tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 11:21:00 -
211 adet tarihi sikke ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bir kargo firmasına ait araçla Nevşehir'de satılmak üzere tarihi sikke getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tespit edilen aracı Ağcaşar köyü yakınlarında durduran ekiplere, şüpheli, 98 sikke ve obje ile 4 yüzüğü kendisi verdi.

Öte yandan, ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüphelinin aracını da Bor ilçesine bağlı Kaynarca köyü yakınlarında durdurdu.

Aramalarda, 113 sikke ve obje ile 11 yüzük ve 3 mühür ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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