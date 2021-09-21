21.09.2021 Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...
VAHYİN DİLİNDEN
وَاَصْحَابُ الشِّمَالِۙ مَٓا اَصْحَابُ الشِّمَالِؕ
فٖي سَمُومٍ وَحَمٖيمٍۙ.
وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍۙ
لَا بَارِدٍ وَلَا كَرٖيمٍ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Amel defteri solundan verilenler; ne bedbaht o solundan verilenler!"
"İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler."
"Serin ve rahatlatıcı olmayan, kapkara bir duman gölgesindedirler."
(Vâkıa Suresi, 41-42-43-44) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
TEFSİRİ:
Bu defa, âhireti inkâr ederek dünya hayatını boşa geçirenlerin acı âkıbeti ve içine düşecekleri vahim durumlar canlı bir anlatımla tasvir edilmektedir (cehennem hakkında bilgi için bk. Ömer Faruk Harman-Bekir Topaloğlu, “Cehennem”, DİA, VII, 225-233)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"İyilikler cennetin kapılarından bir kapıdır; kötü ölümü önler."
(Feyzü'l-Kadir, VI/274)