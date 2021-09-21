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İSLAM 21.09.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

21.09.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-09-21 06:16:00 -
21.09.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَاَصْحَابُ الشِّمَالِۙ مَٓا اَصْحَابُ الشِّمَالِؕ 

فٖي سَمُومٍ وَحَمٖيمٍۙ.

وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍۙ

لَا بَارِدٍ وَلَا كَرٖيمٍ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Amel defteri solundan verilenler; ne bedbaht o solundan verilenler!"

"İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler."

"Serin ve rahatlatıcı olmayan, kapkara bir duman gölgesindedirler."

 (Vâkıa Suresi, 41-42-43-44)          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Bu defa, âhireti inkâr ederek dünya hayatını boşa geçirenlerin acı âkıbeti ve içine düşecekleri vahim durumlar canlı bir anlatımla tasvir edilmektedir (cehennem hakkında bilgi için bk. Ömer Faruk Harman-Bekir Topaloğlu, “Cehennem”, DİA, VII, 225-233)

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"İyilikler cennetin kapılarından bir kapıdır; kötü ölümü önler."

(Feyzü'l-Kadir, VI/274)

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