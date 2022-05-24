21. Yüzyıl dünya denkleminde Doğu Türkistan‘a bakış çalıştayı sona erdi

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile Uygur Bağımsızlık Hareketinin ortak olarak düzenlediği ve iki gün devam eden “21. YÜZYIL DÜNYA DENKLEMİNDE DOĞU TÜRKİSTAN ‘A BAKIŞ ÇALIŞTAYI” sona erdi.

35 ülkeden 72 delegasyon, Türkiye’den akademisyenler, uzmanlar ve Türkolog’ların katıldığı çalıştayda Doğu Türkistan’da yaşanan olaylar ve tedbirler ile yol haritası üzerinde düşünceler ortaya konuldu.

Özellikle, 42 ülkede faaliyet gösteren Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin Genel Başkanı Halit Kanak ve Bağımsız Uygur Hareketi Lideri Ümit Hamit Ağayi, 1949 yılında işgal edilen Doğu Türkistan’da Komünist Çin Devleti tarafından öz be öz Türk toprağında Müslüman Uygurlara yapılan zulüm dile getirildi.

Türk Dünyası sevdalılarını buluşturan çalıştay, emeği geçenlere plaket takdimi ile sona erdi.