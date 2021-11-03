21 yıldır gönüllü olarak Boğaz’ı temizliyor

Dalgıç kıyafetini giyiyor, tüpünü sırtlıyor ve Boğaz'ın mavi sularında kayboluyor. Mesleği de dalgıçlık olan Aşık, İstanbul'un incisi Boğaz'ın derinliklerini kirleten ne varsa çıkartıyor.



En çok olta kurşunu çıkaran Aşık, “Bazen deniz altından çok eski ürünler, tarihi eserler çıkıyor. Mesela bugün çok eski bir at nalı çıkardım. Tarihi belli olmayan bir adet mermi buldum. Gazoz şişeleri ve onlarca da olta kurşunu çıkardım. Geçen dalışımda çok eski gazoz şişelerine denk gelmiştim. Bazen kolye, küpe ya da yüzüğe denk geldiğim de oluyor. Delikli demir para, eski PTT jetonları, 1950 yılına ait açılmamış bir likör şişesi çıkardım” dedi.