21 yıl sonra şehit sayıldı

Ardahanlı Serhat Yılmaz, Çankırı E Tipi Cezaevi Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde askerlik vazifesini yaparken, 04.11.1999 tarihinde saat 14:00-16:00 arasında Çankırı E Tipi Cezaevi seyyar nöbetçisi olarak nöbet görevini yerine getirdiği sırada, üstlerinin ağır hakaretlerinden bunalarak kendisini vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz, hayatını kaybetti. Bu üzücü olayın ardından Yılmaz Ailesi avukatları aracılığı ile müteveffa Serhat Yılmaz'ın vazife malulü sayılması amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurdu. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başvuru reddedildi. Bunun üzerine Yılmaz Ailesi, avukat Tamer Mahmutoğlu ile konuyu yargıya taşıdı.

Ankara 16. İdare Mahkemesi tarafından verilen 09.09.2020 tarihli ve 2020/526 E., 2020/1264 K. sayılı kararla, sözkonusu olayın “Görevin neden ve etkisiyle meydana geldiği ve hizmetin kusurlu işlemesi” gerekçesiyle, vefatının üzerinden 21 yıl geçen Serhat Yılmaz'ın vazife malulü (şehit) sayılması gerektiğine hükmedildi.

Karar diğer acılı ailelere de umut ışığı oldu!

Kardeşlerinin vazife malulü (şehit) sayılmasına sevinen ağabey Engin Yılmaz, gazetemize yaptığı açıklamada; “Daha küçükken babamızı kaybettik, kardeşim Serhat askerde iken vefat ettiğinde annemiz sağ idi ve bu olaya o kadar çok üzüldü ki, 1 yıl sonra da annemiz bu acıya dayanamayarak vefat etti. Annemiz hemen hemen iki üç günde bir bizden habersiz kardeşimizin kabrine gidip saatlerce gözyaşı dökerdi. Kardeşimizin şehitlik haberini öğrenemeden vefat etti. Bu haberle birlikte sanki yeniden nefes almaya başladık. Karar acılarımıza merhem oldu, yüreğimize su serpildi, yaşasın adalet. Bu karar diğer acılı ailelere de bir umut ışığı oldu” ifadelerini kullandı.