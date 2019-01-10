21 Yaş Altı Hokey Milli Takımı Avusturya'da
Milli takım, 21 Yaş Altı Erkekler Avrupa Salon Şampiyonası'nda Rusya, İtalya ve Polonya ile mücadele edecek10 Ocak 2019 Perşembe 15:43
ANKARA (AA) - 21 Yaş Altı Erkek Hokey Milli Takımı, Avusturya'da yarın başlayacak Avrupa Salon Hokey Şampiyonası’na katılacak.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre Türkiye, başkent Viyana'daki organizasyonda Rusya, Polonya ve İtalya ile mücadele edecek.
Milliler yarın Rusya ve İtalya, 12 Ocak Cumartesi günü de Polonya ile karşılaşacak.
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