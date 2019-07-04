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21 Yaş Altı Futbol Ligi kaldırıldı

- TFF, 21 Yaş Altı Ligi'nin kaldırılmasını kararlaştırdı

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:50
21 Yaş Altı Futbol Ligi kaldırıldı


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 21 Yaş Altı Ligi'nin kaldırılmasına karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, TFF yetkilileri ile Süper Lig kulüplerinin altyapı sorumlularının, 3 Ağustos 2018 tarihinde TFF tarafından 2018-2019 sezonunda son kez düzenleneceği duyurulan 21 Yaş Altı Ligi'nin durumunu gözden geçirmek için Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, 21 Yaş Altı Ligi'nin kaldırıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türk futboluna beklenen katkıyı sağlayamadığı gerekçesiyle 21 Yaş Altı Ligi'nin kaldırılması kararının doğru olduğu dile getirildi ve ligin oynanmaması konusunda görüş birliğine varıldı. Bunun yanı sıra TFF ve Kulüpler Birliğinin, bu ligin yerini dolduracak alternatif organizasyonlar üzerinde çalışma yapması kararlaştırıldı."

Toplantıya, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop ve Hasan Akıncıoğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Genç Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin, Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Çağrı İlk ile kulüp temsilcilerinin katıldığı bildirildi.


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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:50
  1. 21 Yaş Altı Ligi
  2. Futbol
  3. TFF

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